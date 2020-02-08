شكرا لقرائتكم الشوط الأول بين سموحة ونادي مصر ينتهي كما بدأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين نادى مصر وسموحه بالتعادل السلبى في المباراة المقامة بينهما بإستاد الكلية الحربية ضمن فاعليات الجولة السابعة عشر للدورى .

نجح لاعبو سموحه في إحكام قبضتهم على مجريات الشوط الأول تماما بفضل تحركات ناصر ماهر وأحمد أبو الفتوح وصلاح محسن ، إلا أنه عابهم اللمسة الأخيرة ، في المقابل مال لاعبو نادى مصر للدفاع المحكم واعتمدوا على الهجمات المرتدة إلا أنهم فشلوا في بناء أي هجمة خطيرة على مرمى سموحه .

وبدأ سموحه المباراة بتشكيل مكون من الهانى سليمان – رجب نبيل – محمد كوفى – أحمد أبو الفتوح - يوسف ديوب – صلاح محسن – ناصر ماهر – إسلام جمال – أحمد حمص – حسام حسن – شريف رضا .

Advertisements

بينما خاض نادى مثر المباراة بتشكيل مكون من عصام ثروت – احمد اوكا – محمود شبانه – علاء عطا – شريف أشرف – احمد يوسف – اسلام صالح – مؤمن إبراهيم – مصطفى سلطان – باجور – الفيسيحتل نادى مصر المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 4 وتعادل في 9 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

كان سموحة قد تعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة، بينما خسر نادى مصر من طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد في إطار مواجهات نفس الجولة.

وتعد مباراة الليلة الظهور الأول لخالد جلال مديراً فنياً لنادى مصر عقب رحيل عبد الناصر محمد من منصبه بعد الخسارة من الطلائع برباعية ويسعى مدرب الزمالك الأسبق لتسجيل بصمة مميزة في أول ظهور مع الفريق.