شكرا لقرائتكم كهربا: سلاما على من ظنوا فينا السوء واحنا في السوق بنجيب برقوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى رسالة غامضة إلى متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" قائلا :" سلامآ علي من ظنوا فينا السوء واحنا في السوق بنجيب برقوق".

يرى السوسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي أن عدم جاهزية محمود عبد المنعم كهربا بالشكل التام كانت السبب الرئيسي في عدم مشاركته أساسياً خلال المباريات الماضية.

الأهلي ضم كهربا خلال يناير الماضي قادماً من أفيس البرتغالي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ، وأثارت عدم مشاركة كهربا اساسياً في المباريات الماضية تساؤلات كثيرة خاصة وأن كهربا من اللاعبين الذين تعول عليهم جماهير الفريق كثيراً في تحقيق الانتصارات لما يمتلكه من قدرات فنية عالية جعلته واحداً من أهم نجوم الكرة المصرية خلال الفترة الماضية.

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مشاركة كهربا في التشكيل الأساسي تبقى مرتبطة بوصول اللاعب للمستوى البدني الذى ينال رضا رينيه فايلر بجانب أن يكون أكثر فاعلية على مرمى المنافسين وأن يتخلّص من أزمة أهدار الفرص.

فايلر يقوم بتغيير مركز كهربا من مباراة لأخرى من أجل الوصول لأفضل مستوى له عندما يشارك كبديل ففي مباراة طنطا التي فاز فيها الأهلي بخماسية نظيفة وسجل خلالها كهربا هدفين شارك الأخير بديلاً لمحمد مجدي قفشة ، وفي مباراة الهلال السوداني ببطولة أفريقيا التي شارك فيها اللاعب خلال أخر 5 دقائق تقريباً لعب بدلاً من جونيور أجاي في مركز الجناح الأيسر وفي مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري التي فاز فقيها الأهلي بهدفين لهدف شارك كهرباً بدلاً من حسين الشحات.

ويرغب المدير الفني في تجهيز كهربا ووضعه في المركز الأنسب حتى يكون مُفيداً بشكل أكثر للفريق ويقدم أفضل ما لديه سواء في مركز الجناح الأيمن أو الأيسر وأن كان اللاعب يُفضّل الأيسر وهو المركز الذى يتألق فيه جونيور أجاي حسب رؤية رينيه فايلر.