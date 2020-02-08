باسم مرسى يكشف تفاصيل عرض الصفاقسى التونسى

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جدة - عمرو شويل كشف باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي تفاصيل عرض الصفاقسي التونسى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

قال باسم مرسى إن فريقه رفض عرض الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مؤكدا أن الفريق العسكرى تمسك بخدماته ورفض التفريط فيه.

أضاف مهاجم الإنتاج الحربي في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يركز في في الفترة الحالية مع فريقه للعودة إلى مستواه الطبيعى موضحا أن يأمل في الحصول على فرصة أكبر في الفترة القادمة للمشاركة في المباريات.

ظهر باسم مرسى بقصة شعر جديدة وذلك فى صورة جمعته مع أحد مصففى الشعر مشاهير الكرة المصرية.

وخلال مشوار باسم مرسى مع الزمالك توج بالدورى المصرى مرة واحدة، وكأس مصر مرتين موسم 2014/2015 وموسم 2015/2016، والسوبر المصرى موسم 2015/2016.

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سجل باسم مرسى مع الزمالك 53هدفاً بجميع البطولات، فيما سجل مع منتخب مصر 7 أهداف، وانضم للمنتخب الوطنى أول مرة عام 2014 وتحديداً فى مواجهة جاميكا الودية وسجل هدفاً، ومؤخراً عاد للتهديف مع الإنتاج الحربى بعد غياب عام ونصف العام عن زيارة الشباك فى الدورى المصرى وسجل هدفاً فى شباك سموحة بالجولة السابعة لدورى هذا الموسم.

وظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، وأحرز 10 أهداف فى ذلك الموسم، وانضم للمنتخب الوطنى وانتقل للزمالك وتألق مع الأبيض قبل أن يعود للإنتاج.

ونجح نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الزمالك لمدة موسمين بشكل نهائى، ويأتى انضمام باسم مرسى للإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر وعلى طريقة البيع النهائى وليس الإعارة بعد عدم قيد اللاعب فى قائمة الزمالك للموسم الحالى.

أضاف باسم فى تصريحات تليفزيونية إنه يبذل قصارى جهده مع الإنتاج الحربى فى الفترة الحالية من أجل استعادة مستواه المعهود، فائلاً: "بزعل عندما يتحدث البعض عن غياب المهاجم السوبر فى مصر، لكن اطلب من الجميع متابعتى وعدم ربط مستواى بتاريخى او اسمى والنظر لما اقدمه فى المستطيل الأخضر فقط وبناءا عليه يتم التقييم".

أردف مهاجم الإنتاج الحربي، إنه يأمل فى أن يحظى بمتابعة حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، ومنحه فرصة الانضمام لمعسكر المنتخب مرة أخرى، موضحًا إنه فى حالة الحصول على تلك الفرصة لن يفرط فيها.

وأكد باسم مرسى إنه يكن كل التقدير والاحترام لحسام حسن المدير الفنى السابق لفريق سموحة، موضحًا أن الأزمة التى نشبت بينهما خلال تواجدهما فى الفريق السكندرى قد انتهت.