الشحات مبروك يرد على فتوى نجل الحويني: «ماتفتيش في رياضة ملكش فيها»

رد البطل العالمي في رياضة كمال الأجسام، الشحات مبروك، على الفتوى التي أثارها حاتم الحويني، نجل أبو إسحاق الحويني.

وكان حاتم الحويني قد أفتى مؤخراً بأن لعبة كمال الأجسام "حرام شرعاً"، وذلك بسبب الملابس التى يرتديها اللاعبون، وكذلك الملابس التى يظهر بها اللاعبون فى العروض والبطولات.

وأضاف حاتم: "دأب المشتغلون برياضة كمال الأجسام على كشف عوراتهم أثناء ممارسة اللعبة، وهذا محرم من غير شك"، مشيراً إلى أن "عورة الرجل من السرة إلى الركبة، ولا يجوز له كشفها إلا أمام زوجته، كما لا يجوز له أن ينظر إلى هذه العورة من غيره، فإن خلت الرياضة من هذه المحاذير فلا حرج فى ممارستها".

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ورد الشحات مبروك على فتوى نجل الحويني قائلاً، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، إن ممارسة اللعبة من الناحية الإنسانية والعقلية، والإسلامية "حلال"، موضحاً أنها تجعل الإنسان مكتملاً ذهنيا وبدنياً وسليماً مثلما خلقه الله، من الناحية البدنية والعقلية.

وأضاف مبروك أنه فيما يخص الملابس الرسمية والزي الخاص بالبطولات "فلنا حديث آخر فيها من حيث القصر والطول، والشكل والذي يتغير وفقاً لخطوط الموضة".

وتابع بطل العالم سابقاً "أنا فاهم في الرياضة ولست رجل دين، فأي مسلم أو مسيحي أو يهودي يعرف أن كمال الأجسام الهدف منها والتدريب فيها هو الوصول والارتقاء إلى الشكل الذى خلق الله به سيدنا آدم، فالإعداد الذهني والبدني حلال للبنية الجسمانية للإنسان كافة من أبناء آدم رجال وسيدات ".

ووجه مبروك رسالة إلى نجل الحويني قائلاً: "ماتفتيش في الرياضة زي ما بنفتيش في الدين"، مضيفاً: "ماتدخلش في شيء لا تفقه عنه شيئاً أصلاً".