شكرا لقرائتكم خبر عن جنش خارج حسابات كارتيرون فى سوبر "الأهلى" بعد إعلان قائمة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، خارج حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، من المشاركة فى السوبر المحلى أمام الأهلى، فى اللقاء الذى سيجمع قطبى الكرة المصرية، يوم 20 من شهر فبراير الجارى، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى، وذلك فى أبو ظبى بالإمارات.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن ضم كارتيرون للثلاثى محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحى حراس المرمى لقائمة مباراة الإسماعيلى التى أعلنها المدرب الفرنسى، اليوم، السبت، بمثابة تأكيد إن المدير الفنى للزمالك سيواصل الاعتماد على الثلاث حراس وخاصة أبو جبل فى التشكيل الأساسى تجنبا للمجازفة بجنش فى الشهر الحاسم الذى سيشهد عدد كبير من التحديات للفريق، فى ظل عودة جنش بعد فترة طويلة من الغياب عن الملاعب بسبب إصابة وتر أكيلس التى لحقت مع المنتخب الوطنى وتعافى منها بعد 6 أشهر.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى كالتالى:

محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي في حراسة المرمى.

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محمود علاء - محمد عبد الغني- محمد عبد السلام - عبد الله جمعه - أحمد عيد في خط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - أحمد زيزو - إسلام جابر - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - إمام عاشور - أشرف بن شرقي في خط الوسط

مصطفي محمد - كاسونجو في خط الهجوم.

وكشف المصدر ذاته إن جنش يرغب فى المشاركة بالسوبر المحلى إلا إن عدم مشاركته فى أية مباريات قبل السوبر أحال دون تفكير المدير الفنى للزمالك فى الاستعانة بجهوده بتلك المباراة التى يسعى فيها الأبيض للفوز بها لتحقيق لقب البطولة والتى ستأتى بعد أيام قليلة من خوض الزمالك لمنافسات السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى، فى اللقاء المحدد له يوم 14 من نفس الشهر الجارى.