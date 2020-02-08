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شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يحدد موقفه من الإعتماد علي هازارد والان مع التفاصيل
السبت 8 فبراير 2020
تحدث زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت عن إمكانية الإعتماد على اللاعب إدين هازارد في مباراة مقررة يوم الأحد ضد أوساسونا.
ويرحل نادي ريال مدريد إلى إقليم الباسك لملاقاة أوساسونا على ملعب آل سادار في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بهدف مواصلة البقاء في مركز الصدارة.
وقال المدرب الفرنسي في لقاء مع الصحافة الإسبانية : “حاليًا أحظى بجميع اللاعبين المتاحين ولدي مجموع من 25 لاعبًا، سأعمل على إعداد القائمة النهائية والتحضير للمباراة ضد أوساسونا”.
هازارد سيلعب مع ريال مدريد إذا كان جاهزًا بنسبة مئة بالمئة.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان سيعتمد على إدين هازارد وأجاب : “المشكلة التي تواجهني أنه يريد اللعب ، ولكن ينبغي أن يكون الجميع جاهزًا بنسبة مئة بالمئة من أجل ذلك، هذا ما أفكر به دائمًا”. ويحتل نادي ريال مدريد المركز الأول في جدول الترتيب العام من الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة ، بفارق ثلاثة نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني ، والذي سيلعب ضد ريال بيتيس خارج ميدانه
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