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زيدان يحدد موقفه من الإعتماد علي هازارد 

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أحمد مجدي 0 تبليغ

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السبت 8 فبراير 2020

‎تحدث زين الدين زيدان مدرب في ‎مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت عن إمكانية الإعتماد على اللاعب إدين هازارد في مباراة مقررة يوم الأحد ضد أوساسونا. 

‎ويرحل نادي ريال مدريد إلى إقليم الباسك لملاقاة أوساسونا على ملعب آل سادار في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة لكرة القدم، بهدف مواصلة البقاء في مركز الصدارة.

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‎وقال المدرب الفرنسي في لقاء مع الصحافة الإسبانية : “حاليًا أحظى بجميع اللاعبين المتاحين ولدي مجموع من 25 لاعبًا، سأعمل على إعداد القائمة النهائية والتحضير للمباراة ضد أوساسونا”.

‎هازارد سيلعب مع ريال مدريد إذا كان جاهزًا بنسبة مئة بالمئة.

‎وردًا على سؤال حول ما إذا كان سيعتمد على إدين هازارد وأجاب : “المشكلة التي تواجهني أنه يريد اللعب ، ولكن ينبغي أن يكون الجميع جاهزًا بنسبة مئة بالمئة من أجل ذلك، هذا ما أفكر به دائمًا”. ‎ويحتل نادي ريال مدريد المركز الأول في جدول الترتيب العام من الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة ، بفارق ثلاثة نقاط عن صاحب المركز الثاني ، والذي سيلعب ضد ريال بيتيس خارج ميدانه

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