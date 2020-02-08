السبت 8 فبراير 2020

جوارديولا يعلق على ارتباط ميسي بمانشستر سيتي

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حث المدرب بيب ​جوارديولا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على البقاء في نادي ​برشلونة​ وسط تكهنات بأنه قد يغادر الكامب نو ويلتقي بمدربه القديم في ​مانشستر سيتي​، بعد الخلافات الأخيرة في النادي الإسباني.

وقال جوارديولا : "إنه لاعب من برشلونة. سيبقى هناك. هذه هي أمنيتي: البقاء في برشلونة. أعتقد أنه سينهي مسيرته هناك".

وعن إصابة اللاعب رحيم سترلينج أضاف: "نواجه مشكلة بدونه، لكننا كنا بدون غوندوغان في الموسم الأول، ولابورتي هذا الموسم، هذا ما هو عليه الأمر. إنها إصابة في أوتار الركبة، وسوف نرى. يستغرق الأمر أسابيع، لكنني لا أعرف الآن".