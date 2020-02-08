شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يستبعد «إيجالو» من رحلة إسبانيا خوفًا من عدم السماح له بالعودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، المنضم حديثًا للفريق على سبيل الإعارة من نادي شنجهاي شينهوا الصيني، من رحلة الفريق لإقامة معسكر في مدينة ماربيلا الإسبانية.

وأوضح المدير الفني أولي جونار سولسكاير أسباب الاستبعاد قائلًا، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية: «أوديون سيبقى في مانشستر لأنه وصل من الصين خلال الـ 14 يومًا الأخيرة».

وأضاف: «بسبب الوضع في الصين، فنحن لسنا متأكدين أنه سيسمح له بالعودة إلى إنجلترا في حال غادر البلاد مجددًا، لذا سيبقى للعمل مع مدرب شخصي ببرنامج مخصص له، بينما تستقر عائلته في إنجلترا كذلك، هذه ميزة إضافية».