شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب أرسنال وبرشلونة السابق: «ميسي ليس رونالدو.. ونهايته اقتربت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى نجم أرسنال وبرشلونة وتشيلسي السابق إيمانويل بوتي أن النجم ليونيل ميسي، قائد برشلونة، لن ينجح في الدوري الإنجليزي، موضحًا أسبابه.

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وقال «بوتي»، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية: «صراحة، لا أعتقد أنه يناسب شراسة الكرة الإنجليزية، هو لا يحب إغلاق المساحات أمامه والقتال ضده، في إسبانيا يتم حمايته».

وأضاف: «سيكون من الممتع للجماهير الإنجليزية أن تشاهده ولكن لا أرى لماذا ناد كمانشستر سيتي، على سبيل المثال، قد يتحرك لضم ميسي، الذي يبلغ من العمر 32 أو 33 عامًا، إذا كان السيتي يريد شرائه كان عليه أن يحاول منذ عامين».

وتابع نجم المنتخب الفرنسي السابق: «ميسي ليس كريستيانو رونالدو. من الناحية البدنية هو ليس آلة مثله، رونالدو وحشًا ولكن في عمر الـ 32، ميسي يتبقى لديه عام أو اثنين فقط من اللعب على أعلى المستويات، حتى وهو يلعب بجانب لاعبين رائعين في برشلونة، لن يكون لديه الإيقاع نفسه والقدرة على المراوغة، أنا واثق أنه يعلم أن النهاية ليست بعيدة جدًا».