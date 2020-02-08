شكرا لقرائتكم خبر عن «روز» يهاجم «مورينيو»: لم يعطني فرصة كالآخرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم الظهير الأيسر الإنجليزي داني روز، المنضم حديثًا لنيوكاسل قادمًا من توتنهام، مدربه السابق جوزيه مورينيو.

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وقال اللاعب، في حوار مع «بي بي سي»: «أشعر أنني لم أعطى الفرصة نفسها التي حصل عليها بقية خط الدفاع، كنت أريد أن ألعب تحت قيادته (مورينيو)».

وأضاف: «عرفت بعد شهر (من تولي مورينيو القيادة الفنية) أنني لن ألعب أبدًا، كان من الصعب الذهاب للتمرين وأنا أعلم أنن لن ألعب».

ورغم اعترافه أن علاقته بالمدرب البرتغالي لم تنجح، إلا أنه عاد ليمتدح ما يقدمه المدرب مع السبيرز قائلًا: «كامل احترامي لما يفعله مع النادي، لقد تولى والنادي متخلفًا عن تشيلسي بـ 12 نقطة والآن أصبح الفارق 4 نقاط».