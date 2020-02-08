- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوارديولا يعلق على ارتباط ميسي بمانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
حث المدرب بيب جوارديولا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على البقاء في نادي برشلونة وسط تكهنات بأنه قد يغادر الكامب نو ويلتقي بمدربه القديم في مانشستر سيتي، بعد الخلافات الأخيرة في النادي الإسباني.
وقال جوارديولا : "إنه لاعب من برشلونة. سيبقى هناك. هذه هي أمنيتي: البقاء في برشلونة. أعتقد أنه سينهي مسيرته هناك".
وعن إصابة اللاعب رحيم سترلينج أضاف: "نواجه مشكلة بدونه، لكننا كنا بدون غوندوغان في الموسم الأول، ولابورتي هذا الموسم، هذا ما هو عليه الأمر. إنها إصابة في أوتار الركبة، وسوف نرى. يستغرق الأمر أسابيع، لكنني لا أعرف الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا يعلق على ارتباط ميسي بمانشستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.