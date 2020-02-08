شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. رامي ربيعة يكتفى بتدريبات الجيم.. وفقرة خاصة لحراس المرمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل الأهلي ضد طلائع الجيش

اكتفى رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة في "الجيم"، على هامش مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الاثنين المقبل.

وخاض رامي ربيعة، بعض الفقرات التأهيلية، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لبعض اللاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي وتجهيزهم للمرحلة المقبلة.



موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش ويستضيف الأهلي نظيره طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الاثنين المقبل، بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ17 للدوري. الأهلي ضد طلائع الجيش Advertisements

وشارك أيمن أشرف، لاعب الفريق في المران الجماعي ، وكان «أشرف» قد اكتفى بأداء جانب من التدريبات الاستشفائية والتأهيل في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق أمس الجمعة.



الأهلي ضد طلائع الجيش

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق مران حراس مرمى الفريق ظهر اليوم، وشهد مران حراس المرمى بالفريق مشاركة محمد الشناوي، بعدما اكتفى بأداء تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق أمس الجمعة، وشارك في تدريبات الحراس، شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، بالإضافة إلى محمد الشناوي .

وشهد المران جانبا من التدريبات الفنية بالكرة، وكذلك فقرة للتصدي للتصويبات من مختلف الزوايا، بالإضافة إلى التمركز الجيد داخل منطقة الجزاء وقطع والتعامل مع الكرات العرضية.