شكرا لقرائتكم والد ناشئ الزمالك: أرفض المساعدات وابنى باع سيارته ليصرف على مرضه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد أحمد والد سعد ناشئ الزمالك المصاب بمرض السرطان، اكتشفنا المرض منذ حوالى عام تقريبًا يوم 7 إبريل 2019 بعد المرور العديد من الأطباء، و لم نلجأ إلى الإعلام، إلا في الفترة الأخيرة لتقديم المساعدة.

وأضاف خلال تصريحات لت "الخليج 365"، حصل سعد على جرعات متفاوتة في معهد ناصر، و حاليًا يخضع للجرعة الأخيرة، ونشر سعد صورة له عبر السوشيال ميديا توضع الفارق والتغير الذى حل عليه بعد المرض وقبله .

وتابع: "علمنا بمرض سعد بعد ان عانى من إجهاد شديد يوم ما علمت بالمرض كان يوم صعب علينا، ولعب للزمالك من هو عنده 16 سنة، و سعد مر بظروف نفسية صعبة بعد ان علم بالمرض وتحامل على نفسه "، قائلًا:" أرفض المساعدات المادية، وإبنى كان يملك سيارة وقام ببيعها لكى يصرف على مرضه " .

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وأضاف أتمنى أن يصبح مثل محمود الخطيب وليد صلاح الدين وعماد متعب من الأهلى، وفى الزمالك وليد عبد اللطيف وأيمن حفنى ".

وأصدر تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توجيهاته، إلى منتصر النبراوي رئيس مجلس ادارة شركة بريزنتيشن سبورت لسفر اللاعب سعد محمد ناشئ نادي الزمالك والذي تعرض للإصابة بالمرض اللعين إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك يوم ٢٠ فبراير الجاري إيمانًا بالدور الاجتماعي من قبل الشركة لجميع أطياف المجتمع وقال لاعب الزمالك إنه سعيد بتلك الدعوة ويتمنى تتويج فريقه بالسوبر.