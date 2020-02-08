شكرا لقرائتكم أسوان يواصل صحوته فى الدوري ويقتنص 3 نقاط من الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وسجل فادي فريد مهاجم أسوان هدف الفوز لأبناء الجنوب في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

بهذا الفوز يحصد فريق أسوان انتصاره الثالث على التوالي بعد الفوز على الإسماعيلي وحرس الحدود، ليرفع رصيده إلى النقطة 18 في المركز الـ 11 بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام، متخلياً عن المركز الـ 14 مركزه السابق.

فيما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 27 في المركز الرابع بجدول الدوري.

بدأ الاتحاد السكندري الشوط الثاني بتعديل هجومي في تشكيل الفريق، حيث دفع طلعت يوسف مدرب زعيم الثغر برزاق سيسية بدلاً من إيمانويل أكوي في الدقيقة 46.

تبادل أسوان والاتحاد السكندري الأدوار الهجومية في بداية الشوط الثاني دون خطورة في الدقائق الأولى وأهدر فادي فريد مهاجم أسوان أخطر فرص أبناء الجنوب في الدقيقة 55 بعدما انفرد بمرمى محمود الزنفلي حارس الاتحاد ليهدر الفرصة بغرابة.

وشهدت الدقيقة 56 ثاني التعديلات في تشكيل الاتحاد السكندري بنزول احمد رفعت بدلاً من أحمد حجي.

مع مرور الوقت تراجع أسوان إلى الدفاع في مواجهة الطوفان الهجومي من جانب الفريق السكندري، ومال أبناء الجنوب إلى الاعتماد على الهجمات المرتدة كما كان الحال في الشوط الأول.

واستطاع فادي فريد مهاجم نادي أسوان أن يسجل هدف التقدم لفريقه في شباك الاتحاد السكندري في الدقيقة 81 من عمر المباراة، بعدما انفرد بمرمى الزنفلي حارس الفريق السكندري.

واصل الاتحاد السكندري الضغط الهجومي على أسوان في محاولة لإدارك هدف التعادل إلا أنها جاءت دون جدوى، قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية في الدقيقة 95 بعد انتهاء الوقت الضائع المقدر بخمس دقائق.

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الشوط الأول

بدأ الاتحاد السكندري اللقاء بضغط هجومي مستغلاً عامل الأرض، وكشر زعيم الثغر عن خطورته الهجومية مع الدقيقة الثالثة بهجمة حملت أكثر من فرصة للتسجيل عن طريق إيمانويل أكوي ونيس سالتوي، إلا أنها انتهت بين أقدام مدافعي أسوان.

انحصر اللعب في أول عشر دقائق في وسط الملعب دون خطورة حقيقة على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة 11 كاد محمود رزق لاعب الاتحاد السكندري، أن يسجل الهدف الأول لزعيم الثغر بعد ركلة ركنية، لولا تدخل دفاع أسوان في الوقت المناسب.

وحرم مسعد عوض حارس مرمى نادي أسوان، أنيس سالتو، مهاجم الاتحاد السكندري، من إحراز أول أهداف اللقاء في الدقيقة 15، بعد تسديدة قريبة وقوية تصدى لها حارس أبناء الجنوب ليحافظ على نظافة شباكه.

واصل الاتحاد السكندري سيطرته على مجريات الشوط الأول خلال النصف ساعة الأولى وكان الفريق السكندري قريباً من إحراز هدف التقدم، إلا أن تألق دفاعات أسوان حالت دون ذلك.

في الدقيقة 32، ظهرت أول هجمة منظمة لفريق أسوان مستغلاً الاندفاع الهجومي للاعبي الاتحاد، وسدد أحمد عامر لاعب تماسيح النيل كرة قوية تحولت إلى ركلة ركنية.

ظهرت أخطر هجمات نادي أسوان في الدقيقة 41 في هجمة قادها فادي فريد لاعب أبناء الجنوب ليرسل كرة عرضية لم تجد من يترجمها إلى هدف في شباك الاتحاد.

وفي الدقيقة 44 سقط خالد قمر مهاجم الاتحاد داخل منطقة جزاء أسوان مطالباً الحكم باحتساب ركلة جزاء، إلا أن الغندور أشار باستئناف اللعب.

واحتسب حكم اللقاء خالد الغندور دقيقتين وقت بدل من ضائع لينتهي الشوط الأول في الدقيقة 47 بالتعادل السلبي.

كان أسوان قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: مسعد عوض في حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، حسن طارق، أحمد عامر، الحسيني سمير، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل، عبد الله السنجهاوي، فادي فريد، مصطفى دويدار وكريم الطيب.

كما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: محمود الزنفلي في حراسة المرمى، السيد سالم، اسلام جمال، محمود رزق، محمود شعبان، نور السيد، هشام محمد، أحمد حجي، خالد قمر، أنيس سالتو وأكوي.