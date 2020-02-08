شكرا لقرائتكم شوط أول سلبى بين الاتحاد السكندرى ضد أسوان فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

بدأ الاتحاد السكندري اللقاء بضغط هجومي مستغلاً عامل الأرض، وكشر زعيم الثغر عن خطورته الهجومية مع الدقيقة الثالثة بهجمة حملت أكثر من فرصة للتسجيل عن طريق إيمانويل أكوي ونيس سالتوي، إلا أنها انتهت بين أقدام مدافعي أسوان.

انحصر اللعب في أول عشر دقائق في وسط الملعب دون خطورة حقيقة على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة 11 كاد محمود رزق لاعب الاتحاد السكندري، أن يسجل الهدف الأول لزعيم الثغر بعد ركلة ركنية، لولا تدخل دفاع أسوان في الوقت المناسب.

وحرم مسعد عوض حارس مرمى نادي أسوان، أنيس سالتو، مهاجم الاتحاد السكندري، من إحراز أول أهداف اللقاء في الدقيقة 15، بعد تسديدة قريبة وقوية تصدى لها حارس أبناء الجنوب ليحافظ على نظافة شباكه.

واصل الاتحاد السكندري سيطرته على مجريات الشوط الأول خلال النصف ساعة الأولى وكان الفريق السكندري قريباً من إحراز هدف التقدم، إلا أن تألق دفاعات أسوان حالت دون ذلك.

في الدقيقة 32، ظهرت أول هجمة منظمة لفريق أسوان مستغلاً الاندفاع الهجومي للاعبي الاتحاد، وسدد أحمد عامر لاعب تماسيح النيل كرة قوية تحولت إلى ركلة ركنية.

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ظهرت أخطر هجمات نادي أسوان في الدقيقة 41 في هجمة قادها فادي فريد لاعب أبناء الجنوب ليرسل كرة عرضية لم تجد من يترجمها إلى هدف في شباك الاتحاد.

وفي الدقيقة 45 سقط خالد قمر مهاجم الاتحاد داخل منطقة جزاء أسوان مطالباً الحكم باحتساب ركلة جزاء، إلا أن الغندور أشار باستئناف اللعب.

واحتسب حكم اللقاء خالد الغندور دقيقتين وقت بدل من ضائع لينتهي الشوط الأول في الدقيقة 47 بالتعادل السلبي.

كان أسوان قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: مسعد عوض في حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، حسن طارق، أحمد عامر، الحسيني سمير، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل، عبد الله السنجهاوي، فادي فريد، مصطفى دويدار وكريم الطيب.

كما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: محمود الزنفلي في حراسة المرمى، السيد سالم، اسلام جمال، محمود رزق، محمود شعبان، نور السيد، هشام محمد، أحمد حجي، خالد قمر، أنيس سالتو وأكوي.