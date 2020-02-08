شكرا لقرائتكم مجلس الأهلي يفكر بتكليف خالد الدرندلي برئاسة بعثة الأحمر في الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه النية في مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب لتكليف خالد الدرندلي أمين صندوق النادي برئاسة بعثة الفريق في الإمارات لخوض مباراة السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري أمام الزمالك، ولم يُحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر موعد السفر للإمارات حتى الأن وأن كان الجهاز يرغب في السفر للأمرات قبل السوبر بعدة أيام من أجل التأقلم مع الأجواء في الامارات والاستعداد بشكل جيد للمباراة الهامة.

ويخوض الأهلي عدة مباريات محلية قبل لقاء السوبر حيث سيلعب مع طلائع الجيش بعد غد ، الاثنين، ضمن الجولة السابعة عشر للدوري الممتاز ثم يلعب مع المصري يوم 14 فبراير بإستاد المكس في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للدوري قبل أن يخوض المباراة الأهم هذا الشهر تقريباً أمام الزمالك في السوبر المحلي بالامارات.

ويتناقش الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر حالياً في موعد السفر للامارات حيث يرغب الجهاز الفني في السفر مُبكراً من أجل خوض عدة تدريبات يومية هناك والتأقلم على الأجواء قبل المواجهة المرتقبة وهو ما سيتحدد خلال الأيام القليلة المقبلة كما سيتم الإعلان بشكل رسمي عن رئيس البعثة والذى سيكون خالد الدرندلي بشكل كبير للغاية.

Advertisements

ويعتلى الأهلى صدارة جدول الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز بهم جميعاً محققاً العلامة الكاملة رغم امتلاكه ثلاثة مباريات مؤجلة ، وسجل لاعبو المارد الأحمر 37 هدفاً كأقوى خط هجوم في المسابقة بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضاً.

من ناحية أخرى، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق على أهمية مباراة الطلائع، وأضاف عبد الحفيظ: «نحترم ونقدر فريق الطلائع الذى يمتلك جهازا فنيا مميزا، ولاعبين على مستوى عال، وبالطبع نخوض مواجهة الاثنين بحثا عن هدف واحد فقط هو تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات.

وأوضح أن الأهلى يتعامل مع كل مباراة على حدة، وأن تركيز الفريق والجهاز الفنى فى الوقت الحالى يتجه صوب التحضير لمباراة الطلائع دون الانشغال بأى أمور أخرى، وقال عبد الحفيظ إن استمرار الانتصارات المحلية أمر مهم للغاية خاصة، وأنه يزيد من دوافع اللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية التى من شأنها أن تضع الفريق فى مساره تجاه تحقيق أهدافه هذا الموسم بحصد البطولات.