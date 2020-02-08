شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الزمالك .. التشكيل المتوقع للأبيض أمام الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعكف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، حول الانتهاء من وضع تشكيله الأساسى لمواجهة الإسماعيلى، في المباراة المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

تتمثل رؤية الفرنسى باتريس كارتيرون فى إعداد بعض اللاعبين من خلال المشاركة أمام الإسماعيلى للتواجد فى السوبر الإفريقى وعلى رأسهم الثنائى العائد لقائمة موقعة الدراويش وهم التونسى فرجانى ساسى لاعب الوسط ومصطفى محمد مهاجم الفريق، بعد غيابهما عن لقاء الفريق الماضى أمام حرس الحدود، لأسباب مختلفة، فى المباراة التى انتهت بفوز الزمالك بثنائية نظيفة، لذا قام كارتيرون فى ضم الثنائى لمواجهة الدراويش من أجل إعداهم لمباراة الترجى التونسى، التى ستقام يوم 14 من شهر فبراير الجارى.

واستقر كارتيرون على ملامح التشكيل الأساسى للزمالك أمام الدراويش ولكن تبقى المفاضلة فى الدفع بأحمد زيزو بالتشكيل الأساسى أو الإبقاء عليه على مقاعد البدلاء لإراحته بعد مشاركاته مع الفريق فى الفترة الأخيرة سواء فى مركز الجناح أو وسط الملعب.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وأوباما وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويفاضل الفرنسى باتريس كارتيرون بين البدء بزيزو على حساب واحدا من الثنائى ساسى أو أوناجم، إلا إن رغبة المدير الفنى للزمالك فى تجهيز ساسى بعد غيابه عن الفريق فى الفترة الأخيرة تتعارض مع رغبته فى تواجد زيزو على حساب اللاعب التونسى فى لقاء الغد لذا يعد الأقرب أن تكون مفاضلة كارتيرون بين أوناجم وزيزو للدفع بأحدهما فى التشكيل الأساسى.