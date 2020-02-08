شكرا لقرائتكم ناشئ الزمالك مريض السرطان: سعيد بدعوة حضور السوبر وأتمنى رفع الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سعد محمد ناشئ الزمالك المصاب بالمرض الخبيث، إنه سعيد بالدعوة التى تلقاها من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى قررت دعوته للسفر إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير الجاري، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

وأوضح ناشئ الزمالك فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"فرحت جدا بتلقى خبر حضور المباراة وأرغب فى حمل كأس السوبر، أتمنى فوز الزمالك بنتيجة 2 / 0 أو 3 / 0 لو ربنا يكرمني من أجل حمل الكأس والعودة به".

وكان تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد قرر سفر ناشئ الزمالك سعد محمد المصاب بالمرض الخبيث إلي الإمارات وأصدرت شركة بريزنتيشن بيان جاء نصه كالتالي..

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وأصدر تامر مرسي ، توجيهاته، إلى منتصر النبراوي رئيس مجلس ادارة شركة بريزنتيشن سبورت لسفر اللاعب سعد محمد ناشئ نادي الزمالك والذي تعرض للإصابة بالمرض اللعين إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك يوم ٢٠ فبراير الجاري إيمانًا بالدور الاجتماعي من قبل الشركة لجميع اطياف المجتمع .. ويتمني الأستاذ تامر مرسي والأستاذ منتصر النبراوي شفاء اللاعب من مرض السرطان والعودة لممارسة لعبة كرة القدم.

ودعم مغردو موقع تويتر، وتضرعوا بالدعاء إلى لاعب الزمالك سعد محمد، بعد إعلان إصابته "السرطان"، حيث اكتشف المرض عقب شعوره بعد قدرته على التدريب بشكل طبيعي بعد إجراء الفحوصات، وتمنوا الشفاء العاجل للاعب الزمالك.

وكان صرح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض قرر التكفل بعلاج سعد محمد، لاعب نادي الزمالك مواليد 2000 المصاب بسرطان الدم وقال لاعب الزمالك إن رئيس النادى يدعمه وأكد له ذلك وكذلك مدربيه مدحت عبد الهادى وسيد حنفى.