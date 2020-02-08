شكرا لقرائتكم سعد محمد: أريد دخول تاريخ الزمالك لاعبا وليس ميتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال سعد محمد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"أنا باخد كيماوي من سنة كاملة ووالدى صعيدي ولم يكن يريد أي شئ من أحد لذلك وحاولت أجتهد فى التدريب ولكن فى النهاية لم أستطيع استقبلت الأمر وأنا واثق ومتأكد إن ربنا يريد لي شئ أفضل". وأوضح إنه يلعب فى المراكز المختلفة بوسط الملعب وأمنيته الاحتراف الخارجى إلى جانب دخول تاريخ النادى الأبيض وقال:"أريد دخول تاريخ الزمالك لاعبا وليس ميت". Advertisements وأعلن تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن سفر ناشئ الزمالك سعد محمد المصاب بالسرطان إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى، باستاد محمد بن زايد بالإمارات. وأصدرت شركة بريزنتيشن بيان جاء نصه كالتالي.. أصدر الاستاذ تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قراره إلى منتصر النبراوى رئيس مجلس ادارة شركة بريزنتيشن سبورت لاتخاذ اللازم نحو سفر اللاعب سعد محمد ناشئ نادى الزمالك المصاب بالسرطان لحضور مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى وذلك تشجيعا للاعب وتحفيزه وذلك جزء من دور الشركة ومسئوليتها المجتمعية.. وتتمنى الشركة شفاء اللاعب والعودة لممارسة لعبة كرة القدم.

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