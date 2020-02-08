شكرا لقرائتكم بعثة منتخب كرة الصالات تصل كازابلانكا فى طريق العودة إلى القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتسافر البعثة في تمام الواحدة والنصف صباح غدٍ الأحد متجهة إلى القاهرة، بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات.. وكان المنتخب حصل على المركز الثاني بعد الخسارة من المغرب بخمسة أهداف نظيفة، وضمن الوصول لكأس العالم في ليتوانيا حيث يقام نهاية العام الجاري.

وكشف مسئولو بعثة منتخب مصر لكرة الصالات الأحداث الصعبة التى واجهها الفريق فى الساعات الأخيرة التى سبقت مباراة النهائى أمام المغرب، وشهدت هزيمة الفراعنة 0 / 5، وتتويج المنتخب المغربى بكأس الأمم الأفريقية 2020 التى استضافتها المغرب، وأكد مسئولو المنتخب أن البداية كانت برفض المغرب تواجد الجماهير فى المباراة بداعى عدم وجود تذاكر، وتم إدخال 15 مشجعاً بعد صدام مع مسئولى الملعب.

وأضاف مسئولو منتخب مصر لكرة الصالات أنه كانت هناك بعض الأخطاء الفنية داخل الفريق، ولكن المغرب رفض خوض التدريب الأخير للفريق قبل المباراة بيوم، وأقيم التدريب على ملعب آخر، على الرغم من أن اللوائح لا تقضى بذلك، وثانى هذه الأمور أن الأرضية الخاصة بالملعب تعرضت للرطوبة، وبالتالى أصبحت الأرضية مبللة وتعرض اللاعبون لـ"الزحلقة"، وهو ما ظهر واضحا خلال المباراة، عكس لاعبى المغرب الذين كانوا يعلمون بهذا الأمر واستخدمت "الكولة" فى الأحذية التى يرتدونها، وهذا يؤكد علمهم بالأمر وأنه كان متفقا عليه.

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وهدد مسئولو منتخب مصر بعدم استكمال المباراة ولكن تم التدخل من قبل مسئولى الاتحاد الأفريقى من أجل ختام البطولة بشكل مشرف، وتم الدخول فى جدال استمر طويلاً قبل أن يوافق الجهاز على اللعب واستكمال المباراة.

كان منتخب مصر لكرة الصالات قد تأهل رسميا إلى كأس العالم لكرة الصالات 2020 بليتوانيا بعد احتلال المركز الثانى.

واختار الجهاز الفنى بقيادة هشام صالح ونادر رشاد قائمة المنتخب المشارك فى البطولة وتضم 14 لاعبًا هم: المعتز بالله سامى وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجى ومصطفى عيد وإبراهيم مجدى وعبده الأشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.