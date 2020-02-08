شكرا لقرائتكم الأهلي ضد طلائع الجيش .. حسين الشحات يشارك فى جزء من مران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل الأهلي ضد طلائع الجيش

شارك حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من مران الفريق الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش استعداداً لمواجهة طلائع الجيش بعد غد ، الأثنين، ضمن الجولة الـ17 للدوري الممتاز ، ثم استكمل مرانه بأداء جلسة في الجيم ، ويسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين، من خلال وضع برنامج للتخلص من حالة الإجهاد العضلي؛ بسبب ضغط المباريات، إلى جانب تنفيذ بعض اللاعبين لتدريبات استشفائية.

كما انتظم محمود متولي، مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بعدما حصل على راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق أمس الجمعة، قبل أن يعود وينتظم في المران ظهر اليوم.



موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش ويستضيف الأهلي نظيره طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الاثنين المقبل، بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ17 للدوري.

وحرص ديفيد سيزا المدرب العام للفريق على قيادة اللاعبين في فقرات متنوعة للتصويب على المرمى ، وقام «سيزا» بإعداد فقرات متنوعة للتصويب على المرمى من مختلف الزوايا؛ شارك فيها جميع اللاعبين.

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الأهلي ضد طلائع الجيش

كان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق أكد على أهمية مباراة الطلائع، وأضاف عبد الحفيظ: «نحترم ونقدر فريق الطلائع الذي يمتلك جهازا فنيا مميزا، ولاعبين على مستوى عال، وبالطبع نخوض مواجهة الاثنين بحثا عن هدف واحد فقط هو تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات.

وقال عبد الحفيظ إن الأهلي يتعامل مع كل مباراة على حدة، وأن تركيز الفريق والجهاز الفني في الوقت الحالي يتجه صوب التحضير لمباراة الطلائع دون الانشغال بأي أمور أخرى، مضيفا استمرار الانتصارات المحلية أمر مهم للغاية خاصة، وأنه يزيد من دوافع اللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية التي من شأنها أن تضع الفريق في مساره تجاه تحقيق أهدافه هذا الموسم بحصد البطولات.