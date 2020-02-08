"إعداد القادة" يستضيف أخصائي علم النفس بستوك سيتي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يستضيف معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة في السعودية يوم الاثنين بالرياض، جوزيف ديكسون، أخصائي علم النفس في الأداء الرياضي بنادي ستوك سيتي الإنجليزي، للقاء الإداريين والمدربين السعوديين في محاضرة بشأن علم النفس الرياضي، لتطوير الأداء في كرة القدم.
وتهدف المحاضرة لتطوير المواهب واللاعبين الشباب لتتوافق مع متطلبات النخبة لكرة القدم، بالإضافة للتعريف بدور أخصائي علم النفس في الأندية الإنجليزية.
ويعد جوزيف ديكسون من المختصين المميزين في هذا الجانب، بعد أن صدر له عدد من المؤلفات والكتب، بالإضافة لتجاربه الكبيرة في عدد من المحطات آخرها نادي ستوك سيتي الإنجليزي.
ويسعى معهد إعداد القادة من خلال إقامة الدورات المتنوعة لتطوير الكوادر السعودية وتأهيلهم وتزويدهم بجميع المعارف الفنية والنفسية والإدارية، تحقيقاً لأهداف المعهد في التطوير الدائم للرياضيين في مختلف الألعاب.
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