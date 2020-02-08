شكرا لقرائتكم ليفانتي يهزم ليغانيس بثنائية روتشينا ومارتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز فريق ليفانتي على ضيفه ليغانيس 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي ليفانتي روبن روشينا وروجر مارتي سالفادور في الدقيقتين 20 و28.

ورفع ليفانتي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد ليغانيس عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.