موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا
يستضيف الإسماعيلي، نظيره الزمالك، في السابعة والنصف مساء الأحد، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصري الممتاز.
ويدخل الزمالك اللقاء، منتشيا بفوزه في الجولة الماضية على حرس الحدود بهدفين دون رد.
ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 28 نقطة جمعها من 14 مباراة، فيما يأتي الإسماعيلي في المركز التاسع بـ21 نقطة.
تشكيل الزمالك
يغيب عن الفريق محمد عبد الغني ومحمود عبد العزيز للإصابة،
ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك اللقاء بالتشكيل كالتالي:
أبو جبل
حازم إمام ومحمود علاء والونش ومحمد عبد الشافي
طارق حامد وفرجاني ساسي وبن شرقي وأوباما وأحمد زيزو
مصطفى محمد
تشكيل الإسماعيلي
على الجانب الأخر، يدخل نادي الإسماعيلي المباراة بغياب أحد أبرز مدافعيه محمد هاشم بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة أسوان بالجولة السابقة.
وسيعتمد المدير الفني جوميز دي روسا، على التشكيل التالي:
محمد فوزي
أسامة إبراهيم - محمد مجدي - باهر المحمدي - محمود البدري
بيكيتي - شيلونجو - محمود عبدالعاطي دونجا - همام طارق
فخر الدين بن يوسف - أحمد مدبولي
القنوات الناقلة للدوري
القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "تايم سبورت" للرياضة.
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