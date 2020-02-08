فضيحة.. اتهام رئيس «الكاف» باختلاس 24 مليون دولار من خزينة الاتحاد الإفريقي

ذكرت وسائل إعلامية أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أحمد أحمد، يواجه تهمة جديدة باختلاس أموال من خزينة الاتحاد.

ونشر موقع "fifacolonialism" تقريراً له اليوم، السبت، بعد عملية التدقيق والمتابعة التي أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم على سجلات الاتحاد الأفريقي، عن طريق فاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد "فيفا"، والتي أشرفت على تلك العملية بصفتها قائم بأعمال سكرتير عام الاتحاد الأفريقي خلال الـ6 شهور الماضية.

وأفاد التقرير بأن هناك عجز مالي وصل إلى 24 مليون دولار في حسابات الاتحاد الأفريقي، مع عدم وجود أي مستندات تثبت الجهة التي جرى صرف تلك الأموال فيها.

وأشار إلى تورط العديد من مسئولي "كاف" في تلك الأزمة، أبرزهم المالاجاشي أحمد أحمد رئيس "كاف"، بالإضافة إلى كبار معاونيه.

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وأضاف التقرير أن رجال رئيس "الكاف" تخلصوا من المستندات المتعلقة بتلك الأموال المصروفة، إلا أن الاتحاد الدولي استعان بمراجعين قانونيين أكفاء، حيث نجحوا في استعادة تلك المستندات والتعرف على طرق صرف تلك المبالغ.

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وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني انفانتينو، قد وجه رسالة شديدة اللهجة إلى الاتحاد الإفريقي "كاف"، بسبب الفساد.

وتحدث انفانتينو، خلال مؤتمر دولي للصحفيين الرياضيين عقد مؤخراً ونقلته عدد من المواقع الأفريقية، عن التحقيقات الخاصة بفساد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم أحمد أحمد، مؤكدًا أن التحقيق بشأن تلك الاتهامات مازال جارياً.

وأكد انفانتينو أنه "لن يسمح بوجود أي فساد مالي في أي من الاتحادات القارية خلال فترة ولايته للاتحاد الدولي".