ليفربول اضاع فرصة التعاقد مع رونالدو مقابل 4 ملايين جنيه فقط

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كشف تقرير إعلامي بأن إدارة نادي ليفربول الإنكليزي كان بإمكانها التعاقد مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الانتقالات الصيفية لعام 2003 عندما كان لاعباً في صفوف نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي وقبل انتقاله إلى نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي .

وبحسب صحيفة "اتلتيك" البريطانية، فإن رونالدو كان متاحاً لليفربول قبل اسبوع من انتقاله إلى مانشستر يونايتد مقابل نحو 12 مليون جنيه إسترليني.

هذا و رفضت إدارة ليفربول التعاقد مع رونالدو رغم ان الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب الفرنسي جيرارد هولييه و مساعده الإنكليزي فيل تومبسون، كان متأكدا من الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها الشاب البرتغالي البالغ من العمر 17 عاماً.

وبحسب التقرير، فإن إدارة سبورتينغ لشبونة قد وافقت على انتقال رونالدو إلى ليفربول مقابل اربعة ملايين جنيه استرليني فقط مع إمكانية تقسيط المبلغ على مدار أربعة اعوام (أي مليون جنيه إسترليني في كل موسم) ، إلا ان إدارة النادي الإنكليزي تراجعت عن التعاقد مع اللاعب بسبب مطالبته براتب سنوي قدره مليون جنيه إسترليني ، حيث تخوفت أن تتسبب موافقتها على هذا الراتب للاعب صغير في إحداث إثارة داخل غرف ملابس "الآنفيلد رود" ، خاصة من قبل الاسماء الوازنة التي كان يضمها الفريق - آنذاك- على غرار الإنكليزيين ستيفين جيرارد ومايكل اوين والسنغالي الحاجي ضيوف ، و التشيكي ميلان باروش والذين سيطالبون برفع رواتبهم.

يشار الى أن جماهير ليفربول شعرت بالحزن الشديد على ضياع الصفقة ، التي كان بإمكان حدوثها ان تؤدي بنتائج الفريق إلى اتجاه اخر خاصة بأنهم يعلمون جيداً بأن الانجازات و النتائج التي حققها مانشستر يونايتد يعود الفضل الأكبر فيها إلى رونالدو ، بعدما نجح في قيادة "الشياطين الحمر" للفوز بثلاثة ألقاب ، مما جعله يتوج بجائزة افضل لاعب في اوروبا والعالم عام 2008 .

