فارسات الإمارات والأردن يتوشّحن بذهب قفز الحواجز في "عربية السيدات2020 "









اسماء السيد - فرضت فارسات دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية سطيرة واضحة على ألقاب الفردي والفرق في مسابقة قفز الحواجز التي أسدل الستار عن منافساتها يوم أمس (الإثنين)، ضمن اليوم الافتتاحي للنسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري.

قنا الهاشمي تظفر بالذهب لبلادها

واستقبلت ميادين نادي الشارقة للفروسية والسباق الفارسات ضمن منافسات قفز الحواجز التي حصدت خلالها الفارسة الإماراتية قنا الهاشمي لقب الشوط الترحيبي "كلاس 1" والبالغ إجمالي جوائزه 30 ألف درهم قبل أن تتمكن الأردنية سارة العرموطي من حسم لقب الشوط الرئيسي "كلاس 2" البالغ إجمالي جوائزه 50 ألف درهم، وليذهب كأس الفرق لفارسات نادي الشارقة الرياضي للمرأة.

تتويج رسمي

وعقب انتهاء المنافسات، توج الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، وسعادة الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة للدورة، وسعادة ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، وعدد من أعضاء الاتحادين العربي والإماراتي للفروسية، وممثلي الشركات الراعية، بتتويج الفارسات الفائزات بالمراكز الأولى في مسابقة قفز الحواجز.

الهامشي تنتزع لقب الشوط الترحيبي

واستهلت مسابقات قفز الحواجز بالشوط الترحيبي "كلاس 1" الذي أقيم على ارتفاع حواجز تراوح بين 90 و100 سنتيمتر وبلغت إجمالي جوائزه 30 الف درهم، وشهد تنافساً بين 23 فارسة، عرفت 12 منهن كيفية بلوغ شوط التمايز والختامي الذي استطاعت من خلاله فارسة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الرياضية قنا الهاشمي على صهوة الجواد "أنجيلينا" أن تقطع مسار الشوط دون أخطاء وتسجّل الزمن الأسرع البالغ 30 ثانية و99 جزء من الثانية وتحسم المركز الأول وتحصد الميدالية الذهبية والجائزة المالية البالغة سبعة آلاف و500 درهم.

موعد جديد مع الانتصار

وعادت فارسات الإمارات لإيقاع الفوز حيث قطعت زميلة الهاشمي في الأكاديمية خولة الهاملي على متن الجواد "فالنتينو" مسار شوط التمايز دون أخطاء وبزمن بلغ 34 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية لتكتفي بالميدالية الفضية وجائزة هذا المركز البالغة 6 آلاف درهم، وليذهب المركز الثالث لفارسة السعودية صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر آل سعود على متن جوادها "كارلو" بتسجيلها زمن بلغ 34 ثانية و56 جزءاً من الثانية ما أهلها لحصد الميدالية البرونزية وجائزة المركز البالغة 4500 ألف درهم.

سارة العرموطي على صهوة "فيروس" تخطف الجائزة الكبرى

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وتواصلت الإثارة على ميدان المنافسات نحو الشوط الرئيسي "كلاس 2" الذي بلغت إجمالي جوائزه 50 ألف درهم، وأقيمت منافساته على ارتفاع حواجز تراوح بين 100 و120 سنتمتراً، وتنافس في جولته الأولى 19 من نخبة الفارسات العرب، قبل أن تحجز 10 منهن مقعدها في شوط التمايز الذي استطاعت من خلاله الفارسة الأردنية سارة العرموطي على متن الجواد "فيروس" أن تقطع مسار الشوط دون أخطاء وبزمن بلغ 64 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية التي كانت كفيلة بحصدها الميدالية الذهبية والجائزة المالية المخصصة للمركز الأول البالغة 12 ألفاً و500 درهماً.

14 جزءاً من الثانية يحرم نادية تريم من تحقيق ذهبية "كلاس 2"

وحرم فارق 14 جزءاً من الثانية فارسة نادي الشارقة الرياضي للمرأة نادية تريم على متن الجواد "أسكاريا" من حصدها للذهب لتنال الميدالية الفضية، بعد أن طافت شوط التمايز دون أخطاء وبزمن بلغ 64 ثانية و23 جزءاً من الثانية الذي أهلها لاحتلال المركز الثاني وحصد الجائزة المالية لهذا المركز البالغة 10 ألاف درهم، فيما ذهب المركز الثالث للفارسة السعودية فنون الحميدان على متن الجواد "ديابلو دي غراسيت"، وذلك بسجل خالٍ من الأخطاء وبزمن بلغ 69 ثانية و13 جزءاً من الثانية، لتنال الميدالية البرونزية والجائزة المخصصة لهذا المركز البالغة سبعة آلاف و500 درهم.

فارسات الشارقة لرياضة المرأة على زعامة الفرق

وأسفرت إجمالي نتائج منافسات الفرق عن منح فارسات الشارقة الرياضي للمرأة جائزة المركز الأول والميدالية الذهبية وإجمالي الجائزة المالية المخصصة لهذا المركز البالغة 25 ألف درهم، مع فريق مكون من الفارسات شيماء الهاملي على متن الجواد "دونت ووري"، وميثاء الهاجري على صهوة الجواد "ألاسكا"، والفارسة إيمان المهيري على متن الجواد "دوويكارا"، والفارسة نادية تريم على متن الجواد "أسكاريا".

فارسات السعودية يحرزن فضية غالية

فيما حققت فارسات المملكة العربية السعودية المركز الثاني وتقلدن الميداليات الفضية والجائزة المالية المخصصة لهذا المركز والبالغة 15000 ألف درهم، مع فريق مكون من الفارسة غالية الموسى على متن الجواد "غيرونا"، والفارسة لما العجمي على متن الجواد "غالويتينا"، والفارسة صاحبة السمو الملكي الأميرة العنود آل سعود على متن الجواد "إيل مير فان هيت"، والفارسة فنون الحميدان على متن الجواد "ديابيو دي غراسيت".

فارسات الأردن ثالثاً

وتقلّدت فارسات الأردن الميداليات البرونزية وحصدن الجائزة المالية للمركز الثالث البالغة 10 آلاف درهم، مع فريق مكون من الفارسات، ليان المومني على متن الجواد "غاسينغير"، والفارسة رنيم الفار على صهوة الجواد "مورانو ف دي هيوفيل"، والفارسة رولا منصور على متن الجواد "كيليكس بلو ستار"، والفارسة سارة العرموطي على متن الجواد "فيروس".

