إينييستا يقود فيسيل كوبي إلى اللقب الثاني باحرازه الكأس السوبر









اسماء السيد - قاد النجم الدولي الإسباني السابق أندريس إنييستا فريقه فيسيل كوبي الى الفوز باللقب الثاني في تاريخه، باحرازه الكأس السوبر اليابانية بعد فوزه السبت على يوكوهوما مارينرز بطل الدوري بركلات الترجيح 3-2 إثر تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي في سايتاما.

وتقدم فيسيل ثلاث مرات على منافسه عبر البرازيلي دوغلاس (27) وكيوغو فوروهاشي (40) وهوتارو ياماغوشي (69)، إلا أن يوكوهاما رد في المرات الثلاث وأدرك التعادل تباعا بواسطة البرازيلي ماركوس جونيور (36) وتاكاهيرو أوغيهارا (54) والبرازيلي الآخر إيريك ليما (73).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الاحتكام الى ركلات الترجيح التي سجل منها يوكوهاما اثنتين فقط من أصل سبع، فيما كان إنييستا صاحب أول ركلة ترجيحية لفريقه ونجح في ترجمتها، إلا أن بطل كأس الإمبراطور انتظر حتى الركلة الترجيحية السابعة لحسم التتويج عبر ياماغوشي بعدما أخفق في أربع محاولات.

وسبق لنجم برشلونة السابق، البالغ من العمر 33 عاما، أن قاد فيسيل في الأول من الشهر الحالي الى احراز اللقب الأول في تاريخه بتتويجه بطلا لكأس الإمبراطور بعد الفوز في النهائي على كاشيما أنتلرز 2-صفر.

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ورفع إنييستا رصيده الى 37 لقبا خلال مسيرته على صعيد الأندية والمنتخب الوطني الأول، بينها 32 مع فريقه السابق برشلونة (أبرزها الدوري 9 مرات ودوري ابطال اوروبا 4 مرات)، إضافة الى ثلاث مع بلاده في كأس أوروبا 2008 و2012 ومونديال 2020.

وبعد استثمارات كبيرة لمالك النادي هيروشي ميكيتاني، رئيس مجلس ادارة شركة راكوتن العملاقة، نجح الفريق الذي يدربه لاعب الوسط الالماني الدولي السابق ثورستن فينك، في احراز لقبين على التوالي.

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