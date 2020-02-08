شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يحتفل بالفوز على الاتحاد: تماسيح النيل تلتهم الأخضر واليابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية لنادي أسوان عبر تويتر بالفوز الثمين الذي حققه أبناء الجنوب على حساب مضيفه الاتحاد السكندري، بهدف مقابل لا شيء، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام على استاد الماكس.

وكتبت صفحة أسوان: تماسيح النيل مازالت تفترس الأخضر و اليابس

أسوان يفوز علي الإتحاد السكندري خارج الديار بهدف نظيف سجلة " فادي فريد.



اسوان

وواصل فريق أسوان صحوته الكروية مع نهاية الدور الأول من عمر مسابقة الدوري العام، ليحصد أبناء الجنوب الانتصار الثالث على التوالي بعد الفوز على حرس الحدود والإسماعيلي في الجولتين الماضيتين.

وسجل فادي فريد مهاجم أسوان هدف الفوز لأبناء الجنوب في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

بهذا الفوز يحصد فريق أسوان انتصاره الثالث على التوالي بعد الفوز على الإسماعيلي وحرس الحدود، ليرفع رصيده إلى النقطة 18 في المركز الـ 11 بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام، متخلياً عن المركز الـ 14 مركزه السابق.

فيما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 27 في المركز الرابع بجدول الدوري.

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بدأ الاتحاد السكندري الشوط الثاني بتعديل هجومي في تشكيل الفريق، حيث دفع طلعت يوسف مدرب زعيم الثغر برزاق سيسية بدلاً من إيمانويل أكوي في الدقيقة 46.

تبادل أسوان والاتحاد السكندري الأدوار الهجومية في بداية الشوط الثاني دون خطورة في الدقائق الأولى وأهدر فادي فريد مهاجم أسوان أخطر فرص أبناء الجنوب في الدقيقة 55 بعدما انفرد بمرمى محمود الزنفلي حارس الاتحاد ليهدر الفرصة بغرابة.

وشهدت الدقيقة 56 ثاني التعديلات في تشكيل الاتحاد السكندري بنزول احمد رفعت بدلاً من أحمد حجي.

مع مرور الوقت تراجع أسوان إلى الدفاع في مواجهة الطوفان الهجومي من جانب الفريق السكندري، ومال أبناء الجنوب إلى الاعتماد على الهجمات المرتدة كما كان الحال في الشوط الأول.

واستطاع فادي فريد مهاجم نادي أسوان أن يسجل هدف التقدم لفريقه في شباك الاتحاد السكندري في الدقيقة 81 من عمر المباراة، بعدما انفرد بمرمى الزنفلي حارس الفريق السكندري.

واصل الاتحاد السكندري الضغط الهجومي على أسوان في محاولة لإدارك هدف التعادل إلا أنها جاءت دون جدوى، قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية في الدقيقة 95 بعد انتهاء الوقت الضائع المقدر بخمس دقائق.