اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات دور الـ16 بكأس مصر.. وإعفاء الأهلى والزمالك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد وملاعب دور الـ16 لبطولة كأس مصر، عدا مباراة الأهلي والزمالك لارتباطاتهما في الدوري وأفريقيا، وبالتالى تأجيل المباراتين لأجل غير مسمى.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الترسانة، والزمالك مع سموحة فى دور الـ16 بكأس مصر، بعدما تخطى القطبان منافسات دور الـ32 بالمسابقة.

السبت ١٥ فبراير ٢٠٢٠

- ابو قير للاسمدة / حرس الحدود [ستاد الاسكندرية - ٢:٠٠م]

- الاتحاد / اسوان [ستاد المقاولون العرب - ٥:٠٠م]

الاحد ١٦ فبراير ٢٠٢٠

- وادي دجلة / نادي مصر [ستاد السلام - ٢:٠٠م]

الاثنين ١٧ فبراير ٢٠٢٠

- طلائع الجيش / مصر المقاصة [ستاد بتروسبورت - ٥:٠٠م]

الاربعاء ١٩ فبراير ٢٠٢٠

- المقاولون العرب / المصري [ستاد السويس الجديد - ٥:٠٠م]

الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٠

- الاسماعيلي / بيراميدز [ستاد الاسكندرية - ٥:٠٠م].

وأضاف محمد فضل، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مجلس أبو ظبي تحمل تكاليف السفر الخاص ببعثتي الأهلي والزمالك وأعضاء اتحاد الكرة والموظفين وقدامى الفريقين، مشيرا إلى أن الجبلاية، حققت مكاسب بلغت 3 ملايين درهم من عائد تذاكر السوبر .

وتابع :" أنا أدعم الحكام ولكن لابد من الاعتراف بوجود أخطاء لهم، ومن يخطئ سيعاقب، ويوجد تنسيق مع جمال الغندور بشأن حكام السوبر وتم الاستقرار على جنسياتهم، نحن نسير في كافة الخطوات نحو تنفيذ تقنية الفار، وهناك عدد 54 حكمًا يحصلون على دورات تدريبية، وهناك ملعبان تم اعتمادهما