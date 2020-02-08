شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يدرس تكليف خالد الدرندلي برئاسة بعثة الفريق فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه النية فى مجلس إدارة الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، لتكليف خالد الدرندلى أمين صندوق النادى برئاسة بعثة الفريق فى الإمارات لخوض مباراة السوبر المحلى يوم 20 فبراير الجارى أمام الزمالك، ولم يُحدد الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة رينيه فايلر، موعد السفر للإمارات حتى الآن، وإن كان الجهاز يرغب فى السفر للإمارات قبل السوبر بعدة أيام من أجل التأقلم مع الأجواء والاستعداد بشكل جيد للمباراة المهمة.

ويخوض الأهلى عدة مباريات محلية قبل لقاء السوبر ، حيث سيلعب مع طلائع الجيش بعد غد، الاثنين، ضمن الجولة السابعة عشرة للدورى الممتاز ثم يلعب مع المصرى يوم 14 فبراير باستاد المكس فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للدورى، قبل أن يخوض المباراة الأهم هذا الشهر تقريباً أمام الزمالك فى السوبر المحلى بالإمارات.

ويتناقش الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر حالياً فى موعد السفر للإمارات، ويرغب الجهاز الفنى فى السفر مُبكراً من أجل خوض عدة تدريبات يومية هناك والتأقلم على الأجواء قبل المواجهة المرتقبة وهو ما سيتحدد خلال الأيام القليلة المقبلة، كما سيتم الإعلان بشكل رسمى عن رئيس البعثة والذى سيكون خالد الدرندلى بشكل كبير للغاية.

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ويعتلى الأهلى صدارة جدول الدورى برصيد 39 نقطة بعدما خاض 13 مباراة فاز بهم جميعاً محققاً العلامة الكاملة رغم امتلاكه ثلاث مباريات مؤجلة، وسجل لاعبو المارد الأحمر 37 هدفاً كأقوى خط هجوم فى المسابقة، بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضاً.

من ناحية أخرى، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، أهمية مباراة الطلائع، وأضاف عبد الحفيظ: «نحترم ونقدر فريق الطلائع الذى يمتلك جهازا فنيا مميزا، ولاعبين على مستوى عال، وبالطبع نخوض مواجهة الاثنين بحثا عن هدف واحد فقط هو تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات.

وأوضح أن الأهلى يتعامل مع كل مباراة على حدة، وأن تركيز الفريق والجهاز الفنى فى الوقت الحالى يتجه صوب التحضير لمباراة الطلائع دون الانشغال بأى أمور أخرى، وقال عبد الحفيظ إن استمرار الانتصارات المحلية أمر مهم للغاية خاصة، وأنه يزيد من دوافع اللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية التى من شأنها أن تضع الفريق فى مساره تجاه تحقيق أهدافه هذا الموسم بحصد البطولات.