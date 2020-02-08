شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواصل الانتفاضة ويُسقط الاتحاد فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق أسوان ، بقيادة مجدى عبد العاطى مدرب الفريق، صحوته الكروية مع نهاية الدور الأول من عمر مسابقة الدورى العام، ليحصد أبناء الجنوب ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على مضيفه الاتحاد السكندرى، بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام على استاد الماكس.

وسجل فادى فريد مهاجم أسوان هدف الفوز لأبناء الجنوب فى الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يحصد فريق أسوان انتصاره الثالث على التوالى بعد الفوز على الإسماعيلى وحرس الحدود، ليرفع رصيده إلى النقطة 18 فى المركز الـ 11 بجدول ترتيب مسابقة الدورى العام، متخلياً عن المركز الـ 14 مركزه السابق.

فيما توقف رصيد الاتحاد السكندرى عند النقطة 27 فى المركز الرابع بجدول الدورى.

بدأ الاتحاد السكندرى الشوط الثانى بتعديل هجومى فى تشكيل الفريق، ودفع طلعت يوسف مدرب زعيم الثغر برزاق سيسية بدلاً من إيمانويل أكوى فى الدقيقة 46.

تبادل أسوان والاتحاد السكندرى الأدوار الهجومية فى بداية الشوط الثانى دون خطورة فى الدقائق الأولى وأهدر فادى فريد مهاجم أسوان أخطر فرص أبناء الجنوب فى الدقيقة 55 بعدما انفرد بمرمى محمود الزنفلى حارس الاتحاد ليهدر الفرصة بغرابة.

وشهدت الدقيقة 56 ثانى التعديلات فى تشكيل الاتحاد السكندرى بنزول احمد رفعت بدلاً من أحمد حجي.

مع مرور الوقت تراجع أسوان إلى الدفاع فى مواجهة الطوفان الهجومى من جانب الفريق السكندري، ومال أبناء الجنوب إلى الاعتماد على الهجمات المرتدة كما كان الحال فى الشوط الأول.

واستطاع فادى فريد مهاجم نادى أسوان أن يسجل هدف التقدم لفريقه فى شباك الاتحاد السكندرى فى الدقيقة 81 من عمر المباراة، بعدما انفرد بمرمى الزنفلى حارس الفريق السكندري.

واصل الاتحاد السكندرى الضغط الهجومى على أسوان فى محاولة لإدارك هدف التعادل إلا أنها جاءت دون جدوى، قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية فى الدقيقة 95 بعد انتهاء الوقت الضائع المقدر بخمس دقائق.

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الشوط الأول

بدأ الاتحاد السكندرى اللقاء بضغط هجومى مستغلاً عامل الأرض، وكشر زعيم الثغر عن خطورته الهجومية مع الدقيقة الثالثة بهجمة حملت أكثر من فرصة للتسجيل عن طريق إيمانويل أكوى ونيس سالتوي، إلا أنها انتهت بين أقدام مدافعى أسوان.

انحصر اللعب فى أول عشر دقائق فى وسط الملعب دون خطورة حقيقة على مرمى الفريقين، وفى الدقيقة 11 كاد محمود رزق لاعب الاتحاد السكندري، أن يسجل الهدف الأول لزعيم الثغر بعد ركلة ركنية، لولا تدخل دفاع أسوان فى الوقت المناسب.

وحرم مسعد عوض حارس مرمى نادى أسوان، أنيس سالتو، مهاجم الاتحاد السكندري، من إحراز أول أهداف اللقاء فى الدقيقة 15، بعد تسديدة قريبة وقوية تصدى لها حارس أبناء الجنوب ليحافظ على نظافة شباكه.

واصل الاتحاد السكندرى سيطرته على مجريات الشوط الأول خلال النصف ساعة الأولى وكان الفريق السكندرى قريباً من إحراز هدف التقدم، إلا أن تألق دفاعات أسوان حالت دون ذلك.

فى الدقيقة 32، ظهرت أول هجمة منظمة لفريق أسوان مستغلاً الاندفاع الهجومى للاعبى الاتحاد، وسدد أحمد عامر لاعب تماسيح النيل كرة قوية تحولت إلى ركلة ركنية.

ظهرت أخطر هجمات نادى أسوان فى الدقيقة 41 فى هجمة قادها فادى فريد لاعب أبناء الجنوب ليرسل كرة عرضية لم تجد من يترجمها إلى هدف فى شباك الاتحاد.

وفى الدقيقة 44 سقط خالد قمر مهاجم الاتحاد داخل منطقة جزاء أسوان مطالباً الحكم باحتساب ركلة جزاء، إلا أن الغندور أشار باستئناف اللعب.

واحتسب حكم اللقاء خالد الغندور دقيقتين وقت بدل من ضائع لينتهى الشوط الأول فى الدقيقة 47 بالتعادل السلبي.

كان أسوان قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: مسعد عوض فى حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، حسن طارق، أحمد عامر، الحسينى سمير، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل، عبد الله السنجهاوي، فادى فريد، مصطفى دويدار وكريم الطيب.

كما جاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالي: محمود الزنفلى فى حراسة المرمى، السيد سالم، اسلام جمال، محمود رزق، محمود شعبان، نور السيد، هشام محمد، أحمد حجي، خالد قمر، أنيس سالتو وأكوي.