شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 9 مارس موعداً لانطلاق الدور الثانى للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام الزناتى مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن مباريات الدور الثانى للدورى ستنطلق يوم 9 مارس المقبل، وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد وملاعب دور الـ16 لبطولة كأس مصر، عدا مباراة كل من الأهلى والزمالك لارتباطاتهما فى الدورى وأفريقيا، وتنطلق السبت 15 فبراير 2020 بمباراتى أبو قير للأسمدة وحرس الحدود باستاد الإسكندرية - ٢:٠٠م، و الاتحاد / أسوان باستاد المقاولون العرب - ٥:٠٠م.

وأشار حسام الزناتى، مدير مسابقات الاتحاد فى تصريحات للموقع الرسمي، إلى أن مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر نهائية، ما لم يكن للجهات الأمنية معطيات تستلزم إجراء أى تغيير، حيث لم ترد الموافقات الأمنية حتى الآن، وهو الأمر الذى ينطبق أيضا على جدول مواعيد وملاعب مباريات الدور الثانى لمسابقة الدورى الممتاز الذى انتهت إدارة المسابقات من إعداده وتنتظر إعلانه فى ضوء عزم الاتحاد إطلاق الدور الثانى يوم 9 مارس المقبل.

وجاءت باقي مباريات دور الـ16 كأس مصر كالتالي :

الاحد ١٦ فبراير ٢٠٢٠

- وادي دجلة / نادي مصر ستاد السلام - ٢:٠٠م

الاثنين ١٧ فبراير ٢٠٢٠

Advertisements

- طلائع الجيش / مصر المقاصة ستاد بتروسبورت - ٥:٠٠م

الاربعاء ١٩ فبراير ٢٠٢٠

- المقاولون العرب / المصري ستاد السويس الجديد - ٥:٠٠م

الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٠

- الاسماعيلي / بيراميدز ستاد الاسكندرية - ٥:٠٠م

من المقرر أن تحدد لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد مباريات الأهلي و الزمالك في كأس مصر بناء على مشوارهما في دوري أبطال أفريقيا حيث يواجه الأهلي فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا يوم 29 فبراير و الزمالك مع الترجي يوم 28 فبراير في دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا.