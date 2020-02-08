شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو السعود: عبد الواحد السيد طالبنى بالانتقال للزمالك بدلا من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود أبو السعود، حارس مرمى الأهلى السابق والمقاولون العرب الحالى، كواليس انضمامه إلى القلعة الحمراء قادماً من نادى المنصورة بعد تألقه مع فريقه السابق.

وقال أبو السعود، فى تصريحات صحفية، "بعد انضمامى لمنتخب مصر فى 2010 والتتويج بأمم أفريقيا، حصلت على عرضين من الأهلى والزمالك، وكان الأهلى أكثر جدية فى التعاقد، وبعدما أنهيت الاتفاق مع مسئولى القلعة الحمراء، تحدث معى عبد الواحد السيد حارس الزمالك السابق هاتفياً وحاول إقناعى بالموافقة على عرض الزمالك، ولكننى رفضت لأننى أنهيت اتفاقى مع الأهلى وأغلقت هاتفى لأيام حتى أتممت صفقة انتقالى للأهلي.

وأضاف حارس المقاولون، لم يحالفنى الحظ كثيراً فى المشاركة مع الأهلي، وقررت الخروج معاراً للبحث عن فرصة للمشاركة والتألق من أجل العودة للمنتخب، وبعد خروجى إعارة استعادنى الأهلى فى وجود حسام البدرى مديراً فنياً للفريق، ولكننى لم أشارك أيضاً وخرجت إعارة جديدة.

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وتابع أبو السعود، "عند رحيلى عن الأهلى كان لدى أكثر من عرض، أراد مسئولو الأحمر انضمامى لحرس الحدود، فى الوقت الذى تلقيت فيه عروضاً من الإسماعيلى والمصرى والمقاولون والمقاصة، ولكننى وقعت للمقاولون بحثاً عن الطموح ورغبة فى تحقيق الإنجازات".

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 16 جولة، حيث فاز المقاولون فى 10 مباريات، وتعادلوا فى مباراتين وخسروا فى 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفًا واستقبلت شباكهم 12.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة بيراميدز الثلاثاء المقبل، فى اللقاء الذى يجمعهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام.