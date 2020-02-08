شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يسعى لكسر مسلسل تفوق المقاصة بعد 3 انتصارات متتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج مصر المقاصة نظيره الإنتاج الحربى فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بعد التعادل مع سموحة بهدف لكل فريق، فيما تعادل الإنتاج الحربى مع الاتحاد السكندرى سلبياً بالجولة الأخيرة للمسابقة، ويسعى الإنتاج لكسر مسلسل تفوق الفيومى الممتد طيلة الثلاث مباريات الاخيرة بين الفريقين.

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة من 16 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى سبعة وخسر مثلها وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع برصيد 22 نقطة من 16 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.

والتقى الفريقان قبل صدام اليوم فى 14 لقاء، فاز المقاصة فى 7 لقاءات وحقق الإنتاج 4 انتصارات وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل، سجل الفريق الفيومى 20 هدفاً فى شباك الإنتاج التى تلقت 14 هدفاً من المقاصة.

المواجهة الأولى بين الفريقين انتهت بفوز الانتاج بهدفين مقابل هدف ،بينماحقق المقاصة أول فوز فى 2012 بهدفين دون رد سجلهما الإيفوارى أوسو كونان وأسامة حسنى بواقع هدف فى كل شوط، فاز المقاصة فى آخر 3 مباريات متتالية، بينها مباراتى الموسم الماضى ذهابا وإيابا.

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وتعد مباراة الليلة هى الظهور الأول للنيجيرى "إيمانويل أمونيكى" مديراً فنياً لمصر المقاصة بعد التعاقد معه لقيادة الفريق موسماً ونصف الموسم خلفاً لميدو الذى تمت إقالته من منصبه، وحضر أمونيكى مباراة سموحة الماضية من دكة الاحتياط لفريق المقاصة ولكنه تولى المسئولية رسميا عقب تلك المباراة، وقام جمال عمر المدير الفنى المؤقت بقيادة الفريق فى مواجهة الفريق السكندري.

ويسعى أمونيكى لترك بصمة مميزة فى أول مباراة يقودها بالدورى المصرى بعد الإنجازات التى حققها كلاعب بقميص الزمالك، ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الإنتاج مكون من : " محمود حمدى و محمد دبش وعاصم سعيد وحسنى فتحى وأحمد محسن و صلاح ريكو ومصطفى شبيطة وميدو جابر وخالد اوتشو و باولن فوافى وعمرو مرعي".

فى المقابل يتمسك مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى بحصد النقاط الثلاث لإنهاء نغمة التعادلات التى تطارده فى مبارياته الأخيرة للتقدم فى سباق مراكز المسابقة، ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج أمام المقاصة مكون من : " عامر عامر فى حراسة المرمي، أمامه الرباعى علاء سلامة ومحمود البدرى ومحمد بازوكا وأحمد شديد قناوي، وفى الوسط أحمد عفيفى وإبراهيم عبد الخالق ومحمود عادل، وفى الهجوم محمد عادل وموسى دياوارا ومحمد رجب".