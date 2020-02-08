شكرا لقرائتكم خبر عن فادي يسجل هدف التقدم لأسوان فى شباك الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز فادى فريد مهاجم نادى أسوان هدف التقدم لفريقه فى شباك الاتحاد السكندرى بالدقيقة 81 من عمر المباراة المقامة باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مستبقة الدورى العام.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبى، وبدأ الاتحاد السكندرى الشوط الثانى بتعديل هجومى فى تشكيل الفريق، حيث دفع طلعت يوسف مدرب زعيم الثغر برزاق سيسية بدلاً من إيمانويل أكوى فى الدقيقة 46.

تبادل أسوان والاتحاد السكندرى الأدوار الهجومية فى بداية الشوط الثانى دون خطورة فى الدقائق الأولى وأهدر فادى فريد مهاجم أسوان أخطر فرص أبناء الجنوب فى الدقيقة 55 بعدما انفرد بمرمى محمود الزنفلى حارس الاتحاد ليهدر الفرصة بغرابة.

وشهدت الدقيقة 56 ثانى التعديلات فى تشكيل الاتحاد السكندرى بنزول احمد رفعت بدلاً من أحمد حجي.

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مع مرور الوقت تراجع أسوان إلى الدفاع فى مواجهة الطوفان الهجومى من جانب الفريق السكندري، ومال أبناء الجنوب إلى الاعتماد على الهجمات المرتدة كما كان الحال فى الشوط الأول.

كان أسوان قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: مسعد عوض فى حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، حسن طارق، أحمد عامر، الحسينى سمير، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل، عبد الله السنجهاوي، فادى فريد، مصطفى دويدار وكريم الطيب.

كما جاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالي: محمود الزنفلى فى حراسة المرمى، السيد سالم، اسلام جمال، محمود رزق، محمود شعبان، نور السيد، هشام محمد، أحمد حجي، خالد قمر، أنيس سالتو وأكوي.