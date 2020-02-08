شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لسموحة ونادى مصر قبل مواجهة الجولة 17 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات الخامسة مساءً، تنطلق مباراة سموحة ونادى مصر، فى ثانى جولات الأسبوع رقم 17 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تقام باستاد الكلية الحربية فى مواجهة سهلة نظرياً للفريق السكندرى الذى تعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة، بينما خسر نادى مصر من طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد فى مواجهات نفس الجولة.

ويحتل نادى مصر المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 11 نقطة من 16 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً، فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 21 نقطة من 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً .

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مباراة الليلة تمثل الظهور الأول لخالد جلال مديراً فنياً لنادى مصر عقب رحيل عبد الناصر محمد من منصبه بعد الخسارة من الطلائع برباعية، ويسعى مدرب الزمالك الأسبق لتسجيل بصمة مميزة فى أول ظهور مع الفريق، ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام سموحة مكون من : " "وليد توفيق - شريف أشرف – أحمد أوكا – أحمد جودة – علاء عطا -مصطفى سلطان – إسلام صالح – مؤمن إبراهيم – أحمد يوسف - ويليس ألفيس – محمد نصر".

وفى المقابل شدد حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة على لاعبيه ضرورة حصد النقاط الثلاث للتقدم فى سباق المسابقة سعياً لاقتحام المربع الذهبى، لاسيما فى ظل المستوى المتراجع للمنافس الذى يعد الأقرب للهبوط للقسم الثانى، ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام نادى مصر مكونا من: " الهانى سليمان، شريف رضا، رجب نبيل، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح، أحمد حمص، ناصر ماهر، يوسف ديوب، صلاح محسن، حسام حسن، محمد طلعت ".