شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يتدرب مع كهربا داخل صالة الجيم فى النادى الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل النجم صالح جمعة، لاعب النادى الأهلى، تدريباته فى صالة الجيم داخل النادى الأهلى بالتتش، ونشر فيديو له خلال تدريباته مع النجم محمود عبد المنعم كهربا عبر ستورى انستجرام الخاص به.

تواجد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مدرجات ستاد الدفاع الجوى لمساندة المارد الأحمر أمام بيراميدز، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى، وانتهت بفوز المارد الأحمر، بهدفين مقابل هدف، ليحافظ الأهلى على العلامة الكاملة.



كهربا

كان الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، أعلن عن عدم حاجته لتواجد صالح جمعة فى صفوف الفريق الأحمر، حيث أكد أنه يتمنى له التوفيق فى مكان آخر لخروج اللاعب من حساباته الفنية لعدم جاهزيته بصورة مستمرة، قبل أن يتم الإبقاء عليه ورفض رحيله.

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صالح جمعة

من ناحية أخرى، شارك حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى جزء من مران الفريق الجماعى الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش استعداداً لمواجهة طلائع الجيش بعد غد، الاثنين، بالجولة الـ17 للدورى الممتاز، ثم استكمل مرانه بأداء جلسة فى الجيم، ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز جميع اللاعبين، من خلال وضع برنامج للتخلص من حالة الإجهاد العضلي؛ بسبب ضغط المباريات، إلى جانب تنفيذ بعض اللاعبين لتدريبات استشفائية.

كما انتظم محمود متولي، مدافع الفريق، فى التدريبات الجماعية بعدما حصل على راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق أمس الجمعة، قبل أن يعود وينتظم فى المران ظهر اليوم.

فيما حرص ديفيد سيزا المدرب العام للفريق على قيادة اللاعبين فى فقرات متنوعة للتصويب على المرمى، وقام «سيزا» بإعداد فقرات متنوعة للتصويب على المرمى من مختلف الزوايا؛ شارك فيها جميع اللاعبين.

من ناحية أخرى، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق على أهمية مباراة الطلائع، وأضاف عبد الحفيظ: «نحترم ونقدر فريق الطلائع الذى يمتلك جهازا فنيا مميزا، ولاعبين على مستوى عال، وبالطبع نخوض مواجهة الاثنين بحثا عن هدف واحد فقط هو تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات.

وأوضح أن الأهلى يتعامل مع كل مباراة على حدة، وأن تركيز الفريق والجهاز الفنى فى الوقت الحالى يتجه صوب التحضير لمباراة الطلائع دون الانشغال بأى أمور أخرى، وقال عبد الحفيظ إن استمرار الانتصارات المحلية أمر مهم للغاية خاصة، وأنه يزيد من دوافع اللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية التى من شأنها أن تضع الفريق فى مساره تجاه تحقيق أهدافه هذا الموسم بحصد البطولات.