شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين الاتحاد السكندرى وأسوان فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر المباراة التى تجمع فريقى أسوان والاتحاد السكندرى ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام على استاد الماكس بالتعادل السلبى بين الفريقين، وشهد الشوط الأول اندفاعاً هجومياً من جانب الاتحاد السكندرى، فيما تراجع أسوان للدفاع، واعتمد أبناء الجنوب على الهجمات المرتدة.

بدأ الاتحاد السكندرى اللقاء بضغط هجومى مستغلاً عامل الأرض، وكشر زعيم الثغر عن خطورته الهجومية مع الدقيقة الثالثة بهجمة حملت أكثر من فرصة للتسجيل عن طريق إيمانويل أكوى ونيس سالتوي، إلا أنها انتهت بين أقدام مدافعى أسوان.

انحصر اللعب فى أول عشر دقائق فى وسط الملعب دون خطورة حقيقة على مرمى الفريقين، وفى الدقيقة 11 كاد محمود رزق لاعب الاتحاد السكندري، أن يسجل الهدف الأول لزعيم الثغر بعد ركلة ركنية، لولا تدخل دفاع أسوان فى الوقت المناسب.

وحرم مسعد عوض حارس مرمى نادى أسوان، أنيس سالتو، مهاجم الاتحاد السكندري، من إحراز أول أهداف اللقاء فى الدقيقة 15، بعد تسديدة قريبة وقوية تصدى لها حارس أبناء الجنوب ليحافظ على نظافة شباكه.

واصل الاتحاد السكندرى سيطرته على مجريات الشوط الأول خلال النصف ساعة الأولى وكان الفريق السكندرى قريباً من إحراز هدف التقدم، إلا أن تألق دفاعات أسوان حالت دون ذلك.

فى الدقيقة 32، ظهرت أول هجمة منظمة لفريق أسوان مستغلاً الاندفاع الهجومى للاعبى الاتحاد، وسدد أحمد عامر لاعب تماسيح النيل كرة قوية تحولت إلى ركلة ركنية.

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ظهرت أخطر هجمات نادى أسوان فى الدقيقة 41 فى هجمة قادها فادى فريد لاعب أبناء الجنوب ليرسل كرة عرضية لم تجد من يترجمها إلى هدف فى شباك الاتحاد.

وفى الدقيقة 45 سقط خالد قمر مهاجم الاتحاد داخل منطقة جزاء أسوان مطالباً الحكم باحتساب ركلة جزاء، إلا أن الغندور أشار باستئناف اللعب.

واحتسب حكم اللقاء خالد الغندور دقيقتين وقت بدل من ضائع لينتهي الشوط الأول في الدقيقة 47 بالتعادل السلبي.

كان أسوان قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: مسعد عوض في حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، حسن طارق، أحمد عامر، الحسيني سمير، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل، عبد الله السنجهاوي، فادي فريد، مصطفى دويدار وكريم الطيب.

كما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: محمود الزنفلي في حراسة المرمى، السيد سالم، اسلام جمال، محمود رزق، محمود شعبان، نور السيد، هشام محمد، أحمد حجي، خالد قمر، أنيس سالتو وأكوي.