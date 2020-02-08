شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك المصاب بالسرطان لـ محمد صلاح: انتظر دعمك حتى لو بـ"تويتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سعد محمد ناشئ الزمالك المصاب بالمرض الخبيث، إن حلم كل شاب مصرى إن يصبح مثل الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، متمنياً دعمه له بتغريدة.

وتابع سعد محمد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يتواجد حاليا فى المستشفى من أجل تلقى جرعة كيماوى، كما أوضح إنه يلعب فى المراكز المختلفة بوسط الملعب وأمنيته الاحتراف الخارجى إلى جانب دخول تاريخ النادى الأبيض وقال:"أريد دخول تاريخ الزمالك لاعبا وليس متوفيا".

وحرص تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعوة ناشئ الزمالك سعد محمد المصاب بالسرطان للسفر إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

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كما شدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على تكفله بعلاج لاعب الفريق ومساندته لحين التعافى من مرضه والعودة إلى فريقه وحرص مدحت عبد الهادى نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادى على التواجد فى المستشفى، اليوم، مع اللاعب، من أجل دعمه والاطمئنان على حالته.

ودعم مغردو موقع تويتر، وتضرعوا بالدعاء للاعب الزمالك سعد محمد، بعد إعلان إصابته "السرطان"، حيث اكتشف المرض عقب شعوره بعد قدرته على التدريب بشكل طبيعي بعد إجراء الفحوصات، وتمنوا الشفاء العاجل للاعب الزمالك.

كما أصدر تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توجيهاته، إلى منتصر النبراوي رئيس مجلس ادارة شركة بريزنتيشن سبورت بسفر اللاعب سعد محمد ناشئ نادي الزمالك المصاب بسرطان الدم إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك يوم ٢٠ فبراير الجاري إيمانًا بالدورالاجتماعي من قبل الشركة لجميع أطياف المجتمع وقال لاعب الزمالك إنه سعيد بتلك الدعوة ويتمنى تتويج فريقه بالسوبر.