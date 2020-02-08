شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن حضور ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان السوبر بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن سفر ناشئ الزمالك سعد محمد المصاب بالسرطان إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى، باستاد محمد بن زايد بالإمارات. Advertisements وأصدرت شركة بريزنتيشن بيان جاء نصه كالتالي.. أصدر الاستاذ تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قراره إلى منتصر النبراوى رئيس مجلس ادارة شركة بريزنتيشن سبورت لاتخاذ اللازم نحو سفر اللاعب سعد محمد ناشئ نادى الزمالك المصاب بالسرطان لحضور مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى وذلك تشجيعا للاعب وتحفيزه وذلك جزء من دور الشركة ومسئوليتها المجتمعية.. وتتمنى الشركة شفاء اللاعب والعودة لممارسة لعبة كرة القدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن حضور ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان السوبر بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.