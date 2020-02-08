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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، وعلى رأسها نفاد تذاكر الأهلى قبل مباراة السوبر، ومطالبة الزمالك لحمدى النقاز وبو طيب بفلوس السكن وملابس التدريبات.

الزمالك يطالب النقاز وبو طيب بـ"فلوس" السكن وملابس التدريبات

قدم مسؤولو الزمالك شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد الثنائى التونسى حمدى النقاز والمغربى خالد بوطيب لاعبى الفريق بعد رحيلهما عن قلعة ميت عقبة، وأوضح مسؤولو الزمالك أن تلك الشكوى تحت مسمى شكوي الاسترداد.

الأهلى يفاوض الأمن لإقامة مباراة صن داونز باستاد القاهرة بحضور 50 ألفا

يجرى مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام الحالية مفاوضات مُكثفة مع الجهات الأمنية من أجل إقامة مباراة صن داونز الجنوب أفريقى المقرر لها يوم 28 أو 29 فبراير الجارى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة وليس باستاد السلام الذى يخوض عليه المارد الأحمر مبارياته الأفريقية.

هانى زادة: سيد عبد الحفيظ وافق على ارتداء قميص الزمالك "مرتين"

كشف هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه تفاوض مرتين مع سيد عبد الحفيظ، لاعب الأهلى السابق، مدير الكرة الحالى بالقلعة الحمراء، من أجل الانضمام إلى نادى الزمالك واللعب بقميص الفريق الأبيض.

وقال هانى زادة لـ"الخليج 365"، "عقدت جلستين مع سيد عبد الحفيظ، إحداهما فى أحد الفنادق القريبة من نادى الزمالك والأخرى فى منزل المندوه الحسينى أمين صندوق النادى فى ذلك التوقيت"، وأكد هانى زادة أن سيد عبد الحفيظ كانت لديه رغبة فى اللعب للزمالك، إلا أنه كان يعانى من إصابة فى الركبة أدت لعدم التعاقد معه، كما سبق وانضم جمال عبد الحميد من الأهلى إلى الزمالك ووصف ذلك الأمر بالاحتراف الذى قلب الأوضاع فى مصر، على حد قوله.

حسام البدرى وشوقى غريب يحضران مباراة السوبر بالإمارات

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يحضر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصرالأول، وشوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير الجارى باستاد محمد بن زايد فى الإمارات.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة للجهازين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبى لمتابعة اللقاء ومشاهدة لاعبي القطبين عن قرب، فيما تعذر وجود الجهازالفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001 فى المباراة لارتباط المنتخب بالمشاركة في بطولة كأس العرب فى السعودية خلال هذا التوقيت.

اتحاد الكرة يطلب حضور 50 ألف مشجع فى مباراة مصر وتوجو

أرسل اتحاد الكرة خطاباً إلى الجهات الأمنية، يطلب فيه إقامة مباراة منتخب مصر أمام توجو المحدد لها يوم 26 مارس المقبل بالجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، على استاد القاهرة وبحضور 50 ألف مشجع.

وخاطب اتحاد الكرة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يحدد فيه يوم 26 مارس المقبل موعداً لمباراة الذهاب بين منتخب مصر وتوجو فى الجولة الثالثة بالتصفيات، وينتظر اتحاد الكرة رد الكاف لاعتماد موعد المباراة رسمياً.

نفاد تذاكر الأحمر قبل السوبر المصري بـ12 يوما

نفدت التذاكر الخاصة بالنادي الأهلي في مباراته أمام الزمالك بالسوبر المصري المقرر لها 20 فبراير الجاري بالإمارات كما قاربت تذاكر مباراة الزمالك من الإنتهاء أيضاً وذلك قبل 12 يوم من اللقاء الذى يجمع الفريقين بإستاد محمد بن زايد بالإمارات.

الزمالك يؤجل ملف التمديد لحازم امام

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور تأجيل تمديد عقد حازم امام الظهير الأيمن للفريق حتي ينتهي الفريق من مبارياته الهامة أمام كل من الإسماعيلي والترجي والأهلي " مباراتين " والترجي " مباراتين " وبيراميدز ، وذلك لضمان زيادة تركيز اللاعب في المباريات وعدم تشتيت انتباهه، وكذلك حتي لا يتأثر الفريق في حالة اعلان الأرقام المالية لعقد حازم امام الجديد.