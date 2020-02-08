شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ماذا سيفعل الأهلى للرد على شكوى الزمالك بشأن كهربا قبل 24 فبراير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت شكوى نادى الزمالك فى قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الأنظار خلال الساعات الماضية، بعدما تلقى الأهلى خطاباً من الفيفا يُطالب فيه الأخير من القلعة الحمراء بالرد على شكوى الزمالك، وفى التقرير التالى نلقى الضوء على تطورات شكوى كهربا وموقف الأهلى.

س: ماذا حدث فى شكوى الزمالك الأخيرة بشأن قضية كهربا؟

ج: النادى الأهلى تلقى إخطاراً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن طريق اتحاد الكرة المصرى، يُطالبه بالرد على شكوى نادى الزمالك بشأن صفقة محمود عبد المنعم كهربا الذى انتقل رحل من القلعة البيضاء الصيف الماضى لنادى أفيس البرتغالى دون موافقة الزمالك قبل أن يلعب للأهلى فى يناير الماضى.

س: من كشف النقاب عن تطورات هذه القضية؟

ج: أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك أكد لـ"الخليج 365" أن الاتحاد الدولى "فيفا" منح الأهلى مُهلة حتى يوم 24 فبراير الجارى، للرد على شكوى الزمالك ضد الأهلى بتحريض محمود عبد المنعم كهربا للهروب من الزمالك بداية الموسم الحالى.

وقال أمير مرتضى: تقدمنا بشكوى ضد كهربا والأهلى والنادى البرتغالى فى الفيفا قبل انضمام كهربا للقلعة الحمراء، تم خلالها شكوى الأهلى بأنه وراء تحريض اللاعب على الرحيل من الزمالك، بمساعدة النادى البرتغالى، ولا تزال الشكوى منظورة حتى الآن فى الفيفا، مضيفا أن الاتحاد الدولى "فيفا" منح الأهلى مهلة حتى يوم 24 فبراير الجارى للرد على شكوى الزمالك ضد الأهلى فى أزمة كهربا.

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س: كيف يستعد الأهلى للرد على هذه الشكوى؟

ج: يُجهّز مسئولو الأهلى خلال الأيام الحالية مستندات وأوراق تدعم النادى فى هذه القضية.

س: هل يثق الأهلى فى الخروج من هذه الأزمة دون عقوبات ضده؟

ج: نعم.. يثق مسئولو الأهلى فى صحة موقفهم ويؤكدون أن النادى لم يكن طرفاً فى هذه الأزمة من قريب أو بعيد وأنه تعاقد مع اللاعب قادماً من نادى أفيس البرتغالى وهو التعاقد الذى جاء بعد رحيل اللاعب من الزمالك قبل أكثر من ستة أشهر، كما أنه ليس هناك ما يُثبت أن الأهلى قام بتحريض كهربا على الرحيل من الزمالك وهذا أتهام غير منطقي وغير صحيح على الأطلاق.

ويؤكد مسئولو القلعة الحمراء أن موقفهم القانونى فى صفقة كهربا قوى للغاية، خاصة أنهم تعاقدوا مع اللاعب بعد دراسة الأمر من كل أبعاده ودراسة قانونية الصفقة عن طريق المحامى السويسرى مونتييرى، الذى أكد صحة موقف الأهلى، لذا تمت الصفقة، كما أن مونتييرى شدد على أن شكوى الزمالك الأخيرة لن تضر الأهلى لأن الأخير لم يرتكب أى تصرف غير قانونى لذا سيكون رد القلعة الحمراء على الفيفا قبل مُهلة 24 فبراير قويا ومُدعّما بالمستندات.