شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئ الزمالك مريض السرطان: سعيد بدعوة حضور السوبر وأتمنى رفع الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر سعد محمد، ناشئ الزمالك المصاب بالمرض الخبيث، عن سعادته بالدعوة التى تلقاها من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى قررت دعوته للسفر إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجاري، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

وقال ناشئ الزمالك، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "فرحت جدا بتلقى خبر حضور المباراة، وأرغب فى حمل كأس السوبر، أتمنى فوز الزمالك بنتيجة 2 / 0 أو 3 / 0 لو ربنا يكرمنى من أجل حمل الكأس والعودة به".

وقرر تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سفر ناشئ الزمالك سعد محمد المصاب بالمرض الخبيث الى الإمارات وأصدرت شركة بريزنتيشن بيان جاء نصه كالتالي..

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أصدر تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توجيهاته، إلى منتصر النبراوى رئيس مجلس ادارة شركة بريزنتيشن سبورت لسفر اللاعب سعد محمد ناشئ نادى الزمالك والذى تعرض للإصابة بالمرض اللعين إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم ٢٠ فبراير الجارى إيمانًا بالدور الاجتماعى من قبل الشركة لجميع اطياف المجتمع .. ويتمنى الأستاذ تامر مرسى والأستاذ منتصر النبراوى شفاء اللاعب من مرض السرطان والعودة لممارسة لعبة كرة القدم.

ودعم مغردو موقع تويتر، وتضرعوا بالدعاء إلى لاعب الزمالك سعد محمد، بعد إعلان إصابته "السرطان"، حيث اكتشف المرض عقب شعوره بعد قدرته على التدريب بشكل طبيعى بعد إجراء الفحوصات، وتمنوا الشفاء العاجل للاعب الزمالك.

وكان صرح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض قرر التكفل بعلاج سعد محمد، لاعب نادى الزمالك مواليد 2000 المصاب بسرطان الدم وقال لاعب الزمالك إن رئيس النادى يدعمه وأكد له ذلك وكذلك مدربيه مدحت عبد الهادى وسيد حنفى.