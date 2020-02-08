شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان: أمنية حياتى دخول تاريخ النادى لاعبا وليس ميتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر سعد محمد، ناشئ الزمالك المصاب بالمرض الخبيث، مفاجأة بأنه مريض منذ سنة كاملة إلا أن والده كان يرغب فى عدم معرفة أحد بذلك حتى لا يساعده أى شخص. وقال سعد محمد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "أنا باخد كيماوى من سنة كاملة ووالدى صعيدى ولم يكن يريد أى شىء من أحد، لذلك حاولت أجتهد فى التدريب ولكن فى النهاية لم أستطع، فاستقبلت الأمر وأنا واثق ومتأكد أن ربنا يريد لى شيئاً أفضل".

وأضاف سعد أنه يلعب فى المراكز المختلفة بوسط الملعب، وأمنيته الاحتراف الخارجي، إلى جانب دخول تاريخ النادى الأبيض قائلا، "أريد دخول تاريخ الزمالك لاعبا وليس ميتا".

وأعلن تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سفر ناشئ الزمالك سعد محمد المصاب بالسرطان إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

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وأصدرت شركة بريزنتيشن بيان جاء نصه كالتالي..

أصدر الاستاذ تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قراره إلى منتصر النبراوى رئيس مجلس ادارة شركة بريزنتيشن سبورت لاتخاذ اللازم نحو سفر اللاعب سعد محمد ناشئ نادى الزمالك المصاب بالسرطان لحضور مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى وذلك تشجيعا للاعب وتحفيزه وذلك جزء من دور الشركة ومسئوليتها المجتمعية.. وتتمنى الشركة شفاء اللاعب والعودة لممارسة لعبة كرة القدم.