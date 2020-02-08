شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة أيمن فايز أمام لاعب أوكرانيا دور الـ64 بكأس العالم للسلاح فى كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر أيمن فايز لاعب المنتخب الوطنى للسلاح من نظيره الأوكرانى بنتيجة 15 /11 فى دور الـ64 ببطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بكندا.

ونجح أيمن فايز لاعب المنتخب الوطنى للسلاح فى الفوز على اللاعب الإسرائيلى بنتيجة 15 /13 ليتأهل إلى دور الـ64 قبل أن يخسر أمام بطل أوكرانيا.

ويطمح فايز فى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الجديد فى البطولات المقبلة، خاصة أنه توج بذهبية بطولة أمريكا لسلاح سيف المبارزة بالفوز على بطل أمريكا مؤخرا.

فيما بدأ اتحاد السلاح استعداداته النهائية لتنظيم بطولة كأس العالم لسلاح الشيش والمقرر اقامتها بالقاهرة خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجارى.

قال رئيس إتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى بأن البطولة ستقام بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة وهى واحدة من البطولات المؤهلة إلى اولمبياد طوكيو 2020.

وشهدت رياضة السلاح مؤخرا انجاز جديدا بفوز محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش المصنف الأول عالميا بذهبية بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للشباب بفرنسا بعد الفوز علي بطل فرنسا 15 /6.

Advertisements

وتأهل حمزة الى النهائى بالفوز على لاعب فرنسا أيضا بنفس النتيجة، بينما تأهل الى نصف النهائى بالفوز على بطل روسيا 15 /10 فى دور ربع النهائى.

وفاز حمزة على بطل أمريكا فى دور ال 16 بنتيجة 15 /9، وتأهل حمزة الى دور ال 16 بالفوز على بطل روسيا بنتيجة 15 /12 .

واحتل حمزة مؤخرا المركز ال 12 فى منافسات الفرق مع منتخب سلاح الشيش للكبار فى كأس العالم بفرنسا بعد الخسارة فى تحديد المراكز من أوكرانيا بنتيجة 45 /28 .

حصل محمد حمزة لاعب منتخب سلاح الشيش مؤخرا على المركز الـ12 فى كأس العالم بإيطاليا، حيث أنه تم تكريمه مؤخرا فى كونجرس الاتحاد الدولى لتصدره التصنيف العالمى.

توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش و برونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا، فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة.