انفو جراف.. مواعيد وملاعب مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر

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ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الترسانة، والزمالك مع سموحة فى دور الـ16 بكأس مصر، بعدما تخطى القطبان منافسات دور الـ32 بالمسابقة.
مباريات دور الـ16 بكأس مصر
وأضاف محمد فضل، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مجلس أبو ظبي تحمل تكاليف السفر الخاص ببعثتي الأهلي والزمالك وأعضاء اتحاد الكرة والموظفين وقدامى الفريقين، مشيرا إلى أن الجبلاية، حققت مكاسب بلغت 3 ملايين درهم من عائد تذاكر السوبر .
وتابع :" أنا أدعم الحكام ولكن لابد من الاعتراف بوجود أخطاء لهم، ومن يخطئ سيعاقب، ويوجد تنسيق مع جمال الغندور بشأن حكام السوبر وتم الاستقرار على جنسياتهم، نحن نسير في كافة الخطوات نحو تنفيذ تقنية الفار، وهناك عدد 54 حكمًا يحصلون على دورات تدريبية، وهناك ملعبان تم اعتمادهما
وقال اتحاد الكرة فى بيانه، "يؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم عزمه إقامة مباراة الأهلى والزمالك ضمن مسابقة الدورى الممتاز، المحدد لها يوم 24 فبراير الجارى، فى موعدها المعلن، وأنه ليس هناك أى نية لدى الاتحاد بتأجيل المباراة مرة أخرى، وهى المباراة المؤجلة أصلا من الأسبوع الرابع للمسابقة وما صاحب هذا التأجيل من تأثير سلبى على مواعيد وارتباطات الأندية المصرية محليا وقاريا.
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