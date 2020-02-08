شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد 31 صورة من مران الأهلي قبل 48 ساعة من مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة الأهلى على "فيس بوك" 31 صورة لمران الفريق اليوم، السبت، على ملعب التتش استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ17 لبطولة الدو رى الممتاز.. وشارك حسين الشحات، لاعب الفريق فى جزء من مران الفريق الجماعى ثم استكمل مرانه بأداء جلسة فى الجيم، ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز جميع اللاعبين، من خلال وضع برنامج للتخلص من حالة الإجهاد العضلى؛ بسبب ضغط المباريات، إلى جانب تنفيذ بعض اللاعبين لتدريبات استشفائية.

كما انتظم محمود متولى مدافع الفريق فى التدريبات الجماعية بعدما حصل على راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق أمس الجمعة، قبل أن يعود وينتظم فى مران اليوم، فيما حرص ديفيد سيزا المدرب العام للفريق على قيادة اللاعبين فى فقرات متنوعة للتصويب على المرمى، وقام «سيزا» بإعداد فقرات متنوعة للتصويب على المرمى من مختلف الزوايا؛ شارك فيها جميع اللاعبين.

واكتفى رامى ربيعة، لاعب الفريق، بأداء جلسة فى «الجيم»، على هامش المران وخاض ربيعة بعض الفقرات التأهيلية، ضمن البرنامج الذى وضعه الجهاز الفنى لبعض اللاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلى وتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

فى الوقت نفسه، شارك أيمن أشرف، لاعب الفريق فى المران الجماعى، وكان «أشرف» قد اكتفى بأداء جانب من التدريبات الاستشفائية والتأهيل فى «الجيم» على هامش المران الجماعى للفريق أمس الجمعة.

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على صعيد متصل، قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق مران حراس مرمى الفريق ظهر اليوم، وشهد مران حراس المرمى بالفريق مشاركة محمد الشناوى، بعدما اكتفى بأداء تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق أمس الجمعة، وشارك فى تدريبات الحراس، شريف إكرامى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، بالإضافة إلى محمد الشناوى.

وأدى رمضان صبحى، لاعب الفريق جلسة علاج طبيعى وبعض التدريبات التأهيلية، على هامش المران وينفذ "العفيجى" الجزء الأخير من برنامجه التأهيلى تمهيدا لعودته للمشاركة فى المران الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة التى يخوض خلالها الفريق الكثير من التحديات محليا وأفريقيا.



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (1)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (2)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (3)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (4)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (5)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (6)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (7)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (8)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (9)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (10)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (11)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (12)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (13)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (14)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (15)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (16)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (17)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (18)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (19)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (20)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (21)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (22)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (23)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (24)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (25)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (26)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (27)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (28)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (29)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش (30)