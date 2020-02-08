أسوان يواصل سلسلة انتصاراته على حساب الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
واصل فريق أسوان سلسلة انتصاراته في مسابقة الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في اللقاء أقيم على ملعب "المكس" بالاسكندرية ضمن حسابات الأسبوع السابع عشر.
هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق فادي فريد في الدقيقة 81 من زمن أحداث المباراة بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء يفشل محمود الزنفلي حارس مرمى الاتحاد في إبعادها.
أسوان بعد تحقيقه هذا الفوز يكون قد حقق الانتصار الثالث تواليًا حيث نجح الفريق الجنوبي في تخطي حرس الحدود (2-1) ثم الإسماعيلي بنفس النتيجة وأخيرًا الاتحاد.
في المقابل، لم يحقق الاتحاد السكندري الفوز للمباراة الثالثة على التوالي منذ الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد حيث حقق الفريق الساحلي التعادل مرتين أمام سموحة والإنتاج الحربي ثم الخسارة من أسوان.
بتلك النتيجة يكون أسوان رصيده 18 نقطة في المركز الحادي عشر، في المقابل توقف الاتحاد السكندري عند 27 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا.
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