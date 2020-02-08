اتحاد الكرة يُعلن مواعيد مباريات دور الـ 16 لكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبد الباسط: أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد وملاعب دور الـ 16 لبطولة كأس مصر، عدا مباراة كل من الأهلي والزمالك لارتباطاتهما في الدوري وأفريقيا. وأشار حسام الزناتي، مدير مسابقات الاتحاد، عبر تصريحات صحفية له اليوم السبت، إلى أن هذه المواعيد نهائية، ما لم يكن للجهات الأمنية معطيات تستلزم إجراء أي تغيير، حيث لم ترد الموافقات الأمنية حتى الآن، وهو الأمر الذي ينطبق أيضًا على جدول مواعيد وملاعب مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز الذي انتهت إدارة المسابقات من إعداده وتنتظر إعلانه في ضوء عزم الاتحاد إطلاق الدور الثاني يوم 9 مارس المقبل. وجاءت مواعيد المباريات كالتالي: السبت ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - أبو قير للأسمدة / حرس الحدود [ستاد الاسكندرية - ٢:٠٠م] - الاتحاد / أسوان [ستاد المقاولون العرب - ٥:٠٠م] الأحد ١٦ فبراير ٢٠٢٠ Advertisements - وادي دجلة / نادي مصر [ستاد السلام - ٢:٠٠م] الاثنين ١٧ فبراير ٢٠٢٠ - طلائع الجيش / مصر المقاصة [ستاد بتروسبورت - ٥:٠٠م] الأربعاء ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - المقاولون العرب / المصري [ستاد السويس الجديد - ٥:٠٠م] الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٠ - الإسماعيلي / بيراميدز [ستاد الإسكندرية - ٥:٠٠م].

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